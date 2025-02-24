欣興轉投資同泰擬減資逾45%彌補虧損 計畫現增3.3萬張

欣興（3037）轉投資的PCB廠商同泰（3321）今日召開重大訊息記者會說明擬減資逾45%彌補虧損，另外董事會通過辦理現金增資發行新股計畫發行3.3萬張。

同泰說明，公司113年度期末待彌補虧損為新台幣440,460,244元，為健全公司財務結構與未來營運發展需要，擬辦理減資彌補虧損。依公司登記實收資本額新台幣971,597,930元計算，減資比率為45.33359185%，按減資基準日股東名簿記載之股東持股比率銷除股份，即每仟股銷除453.3359185股(即每一仟股換發546.6640815股)，減資後未滿一股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日前五日內向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足一股之畸零股按股票面額折付股東現金，計算至元為止(元以下捨去)，其畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。

同泰說明，減資案將提請民國114年5月22日股東常會決議通過並奉主管機關核准後，授權董事長全權處理減資之相關事宜，包括但不限於相關行政程序及訂定減資基準日並辦理減資作業之相關事宜。本次減資之相關事宜，若因法令規定或經主管機關修正等事實需要時，授權董事長全權處理之。