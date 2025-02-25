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聯發科秀低軌衛星肌肉

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

聯發科（2454）積極搶攻低軌衛星商機，昨（24）日宣布與合作夥伴法國衛星公司Eutelsat 、空巴防務航太公司攜手完成全球首次5G-Advanced NR-NTN實網連線。

相關測試為5G NTN標準部署更進一步推進，促使未來衛星與地面可在大型生態系統內實現互通性，降低接入成本，並使全球5G設備能夠使用衛星寬頻服務。

聯發科指出，此次成功連線，使用軌道上商業運轉630顆低軌衛星的一部分，首次證明5G-Advanced NR-NTN通訊技術部署在商用低軌衛星的可行性，可創造出全球衛星業者升級至5G-Advanced NTN技術的商業機會，引領衛星與地面網路融合的技術趨勢，並為未來6G NTN通訊技術的研發，奠定關鍵基石。

在測試過程中，5G使用者終端成功透過衛星鏈路，連接至5G核心網路，並成功交換資料。

5G 低軌衛星

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