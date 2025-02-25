富邦媒推訂閱制 成果豐

台灣電商龍頭富邦媒（8454）昨（24）日舉辦線上法說會，首度公布去年9月起台灣電商首個訂閱制會員「moPlus」的成果，目前有超過2萬訂戶，有效帶動客戶參與和忠誠度。

電商產業擴大物流支出，去年富邦媒資本支出達9.11億元，主要投入中區物流中心，今年資本支出估計降至6.86億元，年減近25%，主要用來擴大南區與北區物流中心倉儲設備。

富邦媒旗下包括最大電商momo購物網以及電視購物、型錄購物。去年9月推出年費2,399元的訂閱制計畫，提供基本4%mo幣回饋，以及來自100家品牌和獨家優惠的額外4%回饋。富邦媒在法說會上強調，moPlus穩定成長。

富邦媒指出，去年整體零售業成長放緩，momo關鍵用戶指標持續成長，去年第4季關鍵指標仍表現亮眼，月活躍用戶數年增6%，季活躍用戶數年增11%，創近七季來最高增幅。