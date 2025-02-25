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強茂大啖 AI 伺服器商機

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

二極體廠強茂（2481）低壓降穩壓器（LDO）搶進輝達GB200供應鏈，後續拚再取得GB300相關訂單，伴隨公司正聯手散熱大廠積極布局風扇馬達驅動IC市場，法人看好，強茂今年起有望開始大啖AI伺服器商機。

展望2025年，強茂營運長陳佐銘昨（24）日預告，今年會是溫和健康成長的一年，並將聚焦強化獲利，特別是過去幾年車用營收比重不斷增加，截至去年車用營收占比已經達三成，估今年將提升至35％，長期邁向40％。

AI伺服器商機不斷擴大，陳佐銘透露，強茂LDO二極體產品獲得伺服器OEM／ODM大廠導入，並開始量產出貨，用GB200 AI伺服器。

法人指出，GB200相關供應鏈正在積極備貨階段，強茂獲得OEM／ODM大廠AI伺服器訂單後，今年在AI伺服器領域出貨動能可望逐季衝高，有機會一路旺到今年底。

此外，強茂近年積極研發的直流風扇馬達驅動IC解決方案，也正與數家散熱大廠合作驗證中，業界正向看待強茂後續可望打入散熱大廠供應鏈，間接切進輝達AI伺服器市場。

AI 伺服器 強茂

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