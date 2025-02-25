東科2024年 EPS 12.68元 訂單暢旺

全球最大影音揚聲器系統ODM製造商東科-KY（5225）昨（24）日公告2024年財報，受惠訂單暢旺，全年稅後純益9.52億元，年增78.6%，每股純益12.68元，創新高。

因應美國發動關稅戰，該公司正積極調配海外產能因應。

東科並公布，去年度盈餘每股配發現金股利10.47元，配發率達82.6%，維持往年配發水準，以昨日收盤價142.5元計算，殖利率高達7.3%，並訂3月27日為除息交易日，4月22日發放股利，5月28日召開股東會。

東科去年營收124.05億元，年增16.6%；毛利率從前年15.5%，成長1.7個百分點、達17.2%；全年毛利率、營業利益、稅後純益分別年增29.2%、55%及78.6%；其中，去年第4季每股純益2.06元，亦優於前年同期每股純益1.69元。

東科指出，去年繳出亮眼成績單，主因深耕韓日電視品牌客戶，以及拓展歐洲精品音響客戶有成，推升業績攀升高峰，除影音揚聲器系統外，穿戴式裝置耳機類產品營收也翻倍成長。

據悉，東科聲霸（Soundbar）產品的前三大客戶分別是三星、LG、SONY；其中，三星為全球最大電視龍頭，在Soundbar市場也獨占鰲頭，東科雨露均霑。

針對近期美國發動關稅戰，東科表示，川普對等關稅政策將在4月2日揭曉，屆時該公司將調整越南二廠選址，並調整產能配置因應貿易關稅戰的備援，以強化應變能力與準備。

目前東科越南廠占集團整體營收約五成，已成為該公司最重要的海外生產基地，該廠區設立於2018年，考量客戶要求及訂單變化，讓東科去年底已決定投入700萬美元（約新台幣2.27億元）擴大越南廠產線，藉此提升接單競爭力。

展望未來，東科先前於法說會指出，目前訂單能見度相當高，預料今年營收一定比去年更好，有機會挑戰新高，對未來營運持「積極樂觀」看法。