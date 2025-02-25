致茂2024年 EPS 12.49元 配息9元

量測儀器大廠致茂（2360）昨（24）日公布去年第4季獲利季增6%，每股純益3.49元，攀上九季來高點；2024全年稅後純益53億元，創新高，年增32%，每股純益12.49元。看好半導體及光子（Photonics）測試解決方案將是今年主要成長動能。

致茂EPS 致茂並宣布，董事會決議去年度盈餘每股配發現金股利9元，為歷年最高股息，配息率為72%。致茂昨天股價跌3.5元、收350.5元，以昨天收盤價計算，殖利率約2.56%。

致茂財報顯示，去年第4季營收60億元，季增7%，年成長20%，優於法人預估；稅後純益15億元，季增6%，年增86%，攀上九季來高點，每股純益3.49元，同創近九季新高。

致茂累計2024全年合併收入216億元，年增16%；稅後純益53億元，創新高，年增32%，每股純益12.49元。

展望未來，致茂預期，2025年主要成長動能持續來自於半導體及Photonics測試解決方案。客戶認證過的先進封裝應用量測設備將於今年起逐季挹注營收。此外，旗下量測及自動化檢測設備今年也會由趨緩轉為成長。

致茂看好，AI／高速運算（HPC）晶片，優化升級的車用及顯卡晶片，以及ASIC產能擴充，將持續帶動SLT檢測設備需求。新推出的AR眼鏡生產製造所需一站式服務（Turnkey Solution）已於去年下半年獲得客戶採用並陸續交貨，相關供貨需求將持續至2025年。

法人預期，致茂持續受惠高階先進封裝測試時間拉長效益，可望抵銷大陸需求放緩的影響。受惠半導體先進製程火熱，推動致茂相關產品線訂單能見度已達2026年，預估半導體營收比重可望突破四成。