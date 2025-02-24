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緯創財報／去年全年毛利率首破8% 獲利年增逾五成創新高、EPS 6.11元

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

代工大廠緯創（3231）24日董事會通過去年財報，去年第4季獲利達到53.12億元，改寫單季次高，全年三率三升、同創新高，毛利率更首度衝破8%，獲利達到174.46億元，年增超過五成、創新高，每股大賺6.11元。

緯創去年第4季合併營收2,971.82億元，季增9%，年增28.9%，毛利率8.09%，季減0.26個百分點，年減1.2個百分點，營益率3.99%，季減0.2個百分點，年減0.58個百分點；稅後純益53.12億元，獲利僅次於2021年第4季，季增26.5%，年增59.2%，每股純益1.85元。

緯創去年合併營收1兆492.56億元，年增21%，毛利率8.01%，年增0.05個百分點，營益率3.71%，年增0.55個百分點，純益率1.66%，年增0.34個百分點；稅後純益174.46億元，年增52.1%，每股純益6.11元。

緯創董事會也通過去年盈餘擬配息3.8元，配息率62%，若以24日收盤價計算，現金殖利率3.3%。

毛利率 緯創

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