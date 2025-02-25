精誠揪伴 助企業數位轉型

資服龍頭廠精誠資訊（6214）昨（24）日宣布，將進一步整合晉泰科技產品服務與解決方案，深化雙方在產品、服務與業務領域合作，擴大投入資源，助企業達成數位轉型AI化。

精誠目前持股晉泰超過三成。晉泰客戶類型偏重製造業，精誠客戶產業較廣泛，包含金融、零售、醫療及政府等類產業，其中又以金融產業及政府為大宗。精誠表示，雙方客戶類型不同，彼此互補，未來可為更多台灣企業提供服務。

精誠指出，對晉泰客戶而言，精誠在資訊及軟體產業的領先技術應用與服務能量，可提供晉泰客戶更完整的服務，特別是晉泰近年逐漸跨入雲端服務，精誠具備多雲混合及雲地整合能力，可協助晉泰在雲端平台整合服務上更具競爭力。

精誠與晉泰雙方也承諾將擴大投入資源，支持原廠夥伴延伸到百工百業的應用情境、加碼對既有客戶服務的投資，協助企業達成數位轉型AI化目標，創造第二條成長曲線。

面對政經環境變化，引領台商全球布局，精誠表示，公司提供全球IT服務，累積許多服務高科技製造業客戶經驗，透過深入合作擴大服務能量與經營規模，並整合資源，做最佳配置運用，將進一步支援晉泰在日本、東南亞、美國市場相關製造業，以及外商品牌客戶跨國運作的IT整合服務需求。