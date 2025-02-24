洋基工程財報／2024年第4季獲利6.66億元、創單季營收新高 EPS 6.35元

機電空調系統整合廠洋基工程（6691）24日公告去年第4季財報，單季獲利6.66億元，季增21.31%、年增77.12%，每股純益6.35元，為單季歷史次高水準，全年每股賺19.36元。

洋基工程並公告2024年度盈餘每股擬發現金股利16元，配發率82.64%，以24日收盤價453元計算，殖利率約3.5%。

洋基工程去年底成功接獲桃園數據中心機電工程，搶進數據中心領域，據統計，公司表示目前在手訂單金額超過新台幣400億元，創下新高，營運動能主要來自半導體及印刷電路板產業，將有助今年業績表現。

同時，因應科技業轉向東南亞布局，隨著各雲端業者積極建置數據中心、印刷電路板（PCB）業者前進泰國設廠，洋基工程於去年成立泰國子公司，並於去年9月中設立馬來西亞子公司，公司樂觀看待東協未來發展空間。

展望未來，隨著晶圓代工業者根據市場需求不斷擴大先進封裝的產能，洋基工程董事長劉士源對未來幾年的訂單量增長持樂觀態度，預期2025年的業務成長潛力良好。