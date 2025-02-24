緯創財報／2024年淨賺174億元、配發每股股利3.8元 加碼11項重大議案

代工大廠緯創（3231）24日召開董事會，並於會後公布113年稅後純益為174.45億元，較去年同期114.72億，年增52.06%，每股盈餘為新台幣6.11元。而團隊會中除通過113年度財務報告外，也決議將發放每股3.8元現金股利，這也創下緯創自2003年掛牌以來最高額度的股利。此外，團隊也將加碼擴大投資越南及印度廠區，啟動建廠及宿舍興建等工程，以滿足相關業務所需。

緯創24日召開董事會，除通過去年度財報，也加碼公布包括發放現金股利、啟動擴廠、股東會召開時間在內，高達11項的重要議案：

1. 董事會決議113年股利分派，每股配發現金股利3.8元。

2. 為因應本公司未來發展之資金需求，於普通股不超過250,000仟股之額度內，擬辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證。

3. 為獎勵優秀員工，留住關鍵重要人才，發行限制員工權利新股，共計36,000,000股。

4. 為因應AI相關業務需求，擬增加不超過新台幣128億元之投資，進行新竹縣國際AI智慧園區內之建築物改良及取得機器設備。

5. 為因應AI相關業務需求，擬向聯發（1459）紡織纖維股份有限公司承租位於新竹縣竹北市之土地與廠房設施，租賃期間為2025年至2035年。

6. 擬於不超過新台幣27億元之額度內，於臺北市內湖區興建內湖研發大樓。

7. 因應業務發展及策略規劃需要，本公司100%持股之子公司 Wistron InfoComm (Vietnam) Co., Ltd 擬於不超過越南盾3,834億元(約當美金1,533.8萬元)額度內興建倉庫及停車棟。

8. 因應業務發展及策略規劃需要，擬將本公司100%持股之子公司 Wistron Property (Vietnam) Co., Ltd. 之設立資本金由美金1,650萬元提高至3,000萬元，並擬於美金1.34億元(約越南盾3兆3,504億元)額度內興建宿舍。

9. 擬將本公司100%持股之子公司 ICT Service Management Solutions (India) Private Limited 之新建廠房工程資本支出自美金4,042萬元提高至5,000萬元。

10. 擬將國立陽明交通大學台南分部產學合作案之捐建新建工程預算由新台幣10億元提高至12.5億元。

11. 擬訂於五月十六日在張榮發基金會國際會議中心召開本公司114年股東常會。