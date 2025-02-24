可成財報／去年EPS 19.4元 創近四年來新高

金屬機殼廠可成（2474）24日公告財報，去年每股純益19.4元，創近四年來獲利新高，業績表現穩健。

可成去年第4季稅後純益37.58億元，季增162.8%，並較去年同期轉虧為盈，每股純益5.52元；累計全年稅後純益131.99億元，年增44.2%，每股純益19.4元，較前年每股純益13.33元大幅成長。

可成今年元月通過「AS 9100航太品質管理系統」驗證，並於2月19日委由亞瑟國際驗證假仁愛廠區舉行授證儀式，正式跨入航太金屬精密加工領域，開啟集團在航太產業的能見度，未來將持續透過有機成長、海內外投資併購，在高階醫療器材、半導體設備零組件以及航太精密加工等領域多頭並進。

展望未來，可成日前法說會曾指出，持續看好今年PC產業將出現換機潮，加上台系電競客戶成長性佳，對今年營運持審慎樂觀態度，且有信心營運表現會比去年更佳。

可成表示，公司主要看好Windows升級以及商用機種換機潮，加上AI PC有機會看到逐步貢獻，因此樂觀期待今年營運動能。此外，公司去年電競筆電客戶已占整體營收6至7%，今年有機會擴大，該業務成長速度驚人。

至於產能規畫方面，可成去年底董事會已決議赴泰國擴產，由於可成目前產能有七成在中國大陸，三成在台灣，為了避免地緣政治風險，因此已選定泰國來拓展第三地生產基地，泰國廠將自行購地建廠，資本支出初步規畫5,000萬美元，預估2026年底完工，產能將占整體產能約15至20%。