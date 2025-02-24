快訊

怕投資+憂長壽…史上最富裕退休族群 嬰兒潮世代理財成難題

案情急轉直下…李威4度作證精舍命案「轉列被告」 住家遭搜索

可成財報／去年EPS 19.4元 創近四年來新高

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

金屬機殼廠可成（2474）24日公告財報，去年每股純益19.4元，創近四年來獲利新高，業績表現穩健。

可成去年第4季稅後純益37.58億元，季增162.8%，並較去年同期轉虧為盈，每股純益5.52元；累計全年稅後純益131.99億元，年增44.2%，每股純益19.4元，較前年每股純益13.33元大幅成長。

可成今年元月通過「AS 9100航太品質管理系統」驗證，並於2月19日委由亞瑟國際驗證假仁愛廠區舉行授證儀式，正式跨入航太金屬精密加工領域，開啟集團在航太產業的能見度，未來將持續透過有機成長、海內外投資併購，在高階醫療器材、半導體設備零組件以及航太精密加工等領域多頭並進。

展望未來，可成日前法說會曾指出，持續看好今年PC產業將出現換機潮，加上台系電競客戶成長性佳，對今年營運持審慎樂觀態度，且有信心營運表現會比去年更佳。

可成表示，公司主要看好Windows升級以及商用機種換機潮，加上AI PC有機會看到逐步貢獻，因此樂觀期待今年營運動能。此外，公司去年電競筆電客戶已占整體營收6至7%，今年有機會擴大，該業務成長速度驚人。

至於產能規畫方面，可成去年底董事會已決議赴泰國擴產，由於可成目前產能有七成在中國大陸，三成在台灣，為了避免地緣政治風險，因此已選定泰國來拓展第三地生產基地，泰國廠將自行購地建廠，資本支出初步規畫5,000萬美元，預估2026年底完工，產能將占整體產能約15至20%。

可成 航太

延伸閱讀

倉佑財報／2024年EPS 1.59元 較前一年衰退

東捷資訊財報／去年EPS 2.61元 擬配息2.1元、殖利率逾4%

寶雅財報／2024年全年EPS 26.74元創歷史新高 擬配息23元、配股0.1元

高雄熊熱氣球飛向國際 泰國熱氣球節升空

相關新聞

宏碁投資振樺電 股價兩樣情

PC品牌大廠宏碁（2353）上周五（21日）宣布以不超過34.48億元，取得工業電腦大廠振樺電（8114）大股東股權，累...

緯創3利多撐腰！獲外資單周大買逾5萬張 董座將露面引關注

代工大廠緯創（3231）近年積極布局發展AI領域，並成功拿下AI三巨頭（輝達、AMD、Intel）的代工訂單，帶動整體漲...

AI應用發展加速「邊緣運算成主力」 高盛點讚4台廠受惠

高盛於最新出具的報告中表示，AI相關應用的研發進程將加速，並帶動高規格消費性電子產品的需求走強，邊緣運算及遊戲等相關題材...

富邦媒擬發13.3元股利

台灣最大線上零售業者富邦媒昨（21）日召開董事會，公布2024年財報與股利政策。去年電商市場成長趨緩及總體經濟環境不確定...

川湖：第1季營運不淡

伺服器導軌廠川湖（2059）昨（21）日舉行法說會，執行副總王俊強表示，川湖在輝達（NVIDIA）GB200伺服器市占率...

力成派息7元 配發率77%

封測大廠力成（6239）昨（21）日董事會決議股利分派，每股擬配發現金股利7元，配發率達77%，以昨日收盤價133元計算...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。