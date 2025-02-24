安碁資訊財報／2024年獲利續創新高 賺逾1個股本

宏碁（2353）集團旗下資安服務廠商安碁資訊（6690）24日公布2024全年財報，受惠產業資安需求持續成長，帶動安碁資訊去年第4季營收、獲利雙雙寫下單季新高紀錄，激勵全年獲利續創新高紀錄、年增18%，營益率亦站上上櫃來高點，每股純益（EPS）為10.13元，賺逾1個股本。

安碁資訊表示，自公司上櫃後，年年穩健獲利，而且連續每年增加配發現金股利，董事會通過擬配發每股現金股利6元，為新高紀錄，股東會預計將在5月27日舉行；以安碁資訊24日收盤價206.5元計算，現金殖利率約為2.91%。

安碁資訊去年營收21.46億元、年增16.4%，毛利率41.48%、營益率13.67%，皆較去年增長，稅後純益2.26億元，營收、營益率、稅後純益皆寫下新高紀錄。

安碁資訊去年第4季營收6.04億元，季增7.66%、年增15.76%，毛利率42.71%，季增0.61個百分點、年增2.97個百分點，營益率13.67%，雖季減1.2個百分點、但年增1.14個百分點，稅後純益6,476萬元，季增8%、年增18%，單季每股純益為2.81元，營收、獲利皆為單季新高紀錄。

安碁資訊去年整體營收表現亮眼，全年合併營收較去年成長16%，優於IDC預測台灣資安市場未來五年11.9%的複合成長率。其主要成長動能來自於7x24 SOC資安委外監控、營運不中斷以及資安檢測服務貢獻顯著。資安檢測、紅隊演練、BSA入侵及攻擊模擬演練服務已拓展到製造業客戶群，對營收有明顯的成長。這些努力不僅為客戶帶來專業資安服務的價值體驗，業務穩健成長也奠定在資安服務市場的領導地位。

子公司宏碁雲架構（Acer eDC）在雲端監控Cloud SOC服務的創新技術，連續三年榮獲微軟Azure Security最佳合作夥伴獎。Acer eDC服務發展重點除了專注在雲端維運服務，為企業與政府單位提供從建置到日常維運一站式整合解決方案。尤其是7x24 Cloud SOC雲端資安監控服務，能確保資訊安全操作（SecOps）高效運行，提供客戶穩定可靠的服務保障。其次，提供零信任架構與備援備份加密分持方案，打造差異化服務。最後，推出AI資安助手顧問服務，透過CSP（Cloud Service Provider）的原生方案來提升日常維運的效率。同時，還提供雲端資安檢測服務，擴展雲端安全管理服務的多樣性，確保客戶在快速變化的數位環境中保持競爭力。

為提升運營效率，強化市場領先地位。安碁資訊總經理吳乙南強調：展望2025年營運策略將以優化營運流程、提升毛利以及擴大市場規模為核心，同時專注於AI與雲端安全相關領域的發展。針對核心業務SOC(Security Operation Center)，已展開營運最佳化計畫，目前服務約300個B2B客戶，每月新增日誌量超過4,000億筆龐大數據。未來將致力於提升日誌收集與分析效率，並在委外監控架構上進行改良，以降低設備建置成本並加強弱點防護。同時，透過既有工具的研發基礎，推出創新產品與服務，進一步提升SOC服務的毛利與競爭力。

因應生成式AI技術發展提高了駭客攻擊的速度與精準度，企業在資安防護韌性的投資，促使資安需求持續成長。吳乙南總經理說：為了提升毛利，擴展市占率，將持續擴大團隊規模和強化技術能力，抓住更多商機，AI與GPT新技術的應用不僅提升專業服務效率，還能提供滿足客戶需求的創新解決方案。憑藉專業資安技術服務和靈活的業務策略，積極開發新客戶和市場，確保營收穩健增長，落實企業社會責任與實踐股東權益最大化的公司治理精神，達成多贏的經營目標與企業永續經營的使命。