致茂法說會／去年每股稅後純益12.49元創新高 優於預期

致茂（2360）24日召開法人說明會，公布2024年第4季財務報告，會計年度截至12月31日之財務報告。該公司2024年第4季之總合併營收為新台幣60億元，分別較上季增長7%，較2023年同期成長20%。稅後淨利為新台幣15億元，分別較上季增加6%，較2023年同期增長86%。每股盈餘為新台幣3.49元。每股盈餘之設算股數為加權平均發行股數4億2仟1佰萬股。累計2024年基本每股稅後純益為新台幣12.49元，全年獲利與EPS同創新高並優於法人預估。

公司提到，2024年全年合併營業收入達新台幣216億元，較2023年成長16%。全年累計稅後淨利為新台幣54億元，創歷史新高，較2023年增長32%，基本每股盈餘為新台幣12.49元。該公司擬待股東會決議後配發每股現金股利新台幣9元，配息率為72%。

展望未來，公司預期，2025年主要成長動能仍舊來自於半導體及Photonics測試解決方案。客戶認證過之先進封裝應用之Metrology設備將於2025年起逐季挹注營收。同時、AI人工智慧晶片/HPC高速運算，優化升級之車用及顯卡晶片及ASIC產能擴充將持續帶動SLT檢測設備需求。此外、新推出之AR眼鏡生產製造所需之Turnkey Solution已於去年下半年受客戶採用並陸續交貨，此供貨需求將持續至2025年。