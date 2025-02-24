快訊

經典賽／伍祐城調侃西班牙遭批輕敵 深夜發文道歉：場上我是盡全力

台股收23,565點、下跌164點 台積電收1,075元、下跌20元

蛀牙是「情侶病」！醫曝還可能得胃癌、B肝 提安全接吻5重點

宏碁投資振樺電 股價兩樣情

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
振樺電盤中漲逾半根漲停板，最高來到342.5元。（本報系資料庫）
振樺電盤中漲逾半根漲停板，最高來到342.5元。（本報系資料庫）

PC品牌大廠宏碁（2353）上周五（21日）宣布以不超過34.48億元，取得工業電腦大廠振樺電（8114）大股東股權，累計宏碁等於間接取得振樺電近三成股權，成為最大法人股東，24日股價呈現兩樣情，振樺電盤中漲逾半根漲停板，最高來到342.5元，宏碁則下跌，盤中跌幅逾1%，股價呈現兩樣情。

宏碁取得富逸投資25.6%及Embedded City Limited（ECL）100%普通股，完成交易後將間接承擔富逸投資及ECL子公司雲川興業之全部資產及負債。

宏碁表示，本次交易宏碁將間接取得雲川興業100%股份以及雲川興業持有振樺電之100%特別股，約占其已發行普通股及特別股股份總數約29%。

雲川興業為振樺電第一大股東，原先代表人為雲拓資本，持股比例約為29%，宏碁在本次交易完成後，躍升振樺電最大法人股東。在本次交易之前，振樺電是由雲拓資本代表人鄭傑文及振樺電創辦人家族陳家共治。

宏碁集團目前在工業電腦領域主要由旗下建碁（3046）負責，在成為振樺電最大股東後，由於振樺電身為全球前五大POS品牌廠，宏碁等於大舉拓展POS及KIOSK業務外，且去年帶動振樺電營運大幅成長的半導體AI測試機台獨家業務，宏碁也等於順勢切入此熱門領域。

宏碁表示，將藉此深化AIoT產業布局，擴大B2B發展能量，以及增加未來與振樺電子及其子公司崁入式系統與線上線下整合方案（O2O Solutions）全球相關業務合作之機會。

延伸閱讀

投資客變身第一大社宅業者！兆基董事長李建成 為什麼希望政府補助退場？

宏碁深化 AIoT 布局！擬砸34.48億元 取得振華電全部特別股

DeepSeek橫空出世 宏碁陳俊聖曝「這二問題」才是關鍵

防川普關稅大刀 宏碁美國NB喊漲、華碩強化供應鏈韌性

相關新聞

宏碁投資振樺電 股價兩樣情

PC品牌大廠宏碁（2353）上周五（21日）宣布以不超過34.48億元，取得工業電腦大廠振樺電（8114）大股東股權，累...

緯創3利多撐腰！獲外資單周大買逾5萬張 董座將露面引關注

代工大廠緯創（3231）近年積極布局發展AI領域，並成功拿下AI三巨頭（輝達、AMD、Intel）的代工訂單，帶動整體漲...

AI應用發展加速「邊緣運算成主力」 高盛點讚4台廠受惠

高盛於最新出具的報告中表示，AI相關應用的研發進程將加速，並帶動高規格消費性電子產品的需求走強，邊緣運算及遊戲等相關題材...

富邦媒擬發13.3元股利

台灣最大線上零售業者富邦媒昨（21）日召開董事會，公布2024年財報與股利政策。去年電商市場成長趨緩及總體經濟環境不確定...

川湖：第1季營運不淡

伺服器導軌廠川湖（2059）昨（21）日舉行法說會，執行副總王俊強表示，川湖在輝達（NVIDIA）GB200伺服器市占率...

力成派息7元 配發率77%

封測大廠力成（6239）昨（21）日董事會決議股利分派，每股擬配發現金股利7元，配發率達77%，以昨日收盤價133元計算...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。