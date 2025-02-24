宏碁投資振樺電 股價兩樣情

PC品牌大廠宏碁（2353）上周五（21日）宣布以不超過34.48億元，取得工業電腦大廠振樺電（8114）大股東股權，累計宏碁等於間接取得振樺電近三成股權，成為最大法人股東，24日股價呈現兩樣情，振樺電盤中漲逾半根漲停板，最高來到342.5元，宏碁則下跌，盤中跌幅逾1%，股價呈現兩樣情。

宏碁取得富逸投資25.6%及Embedded City Limited（ECL）100%普通股，完成交易後將間接承擔富逸投資及ECL子公司雲川興業之全部資產及負債。

宏碁表示，本次交易宏碁將間接取得雲川興業100%股份以及雲川興業持有振樺電之100%特別股，約占其已發行普通股及特別股股份總數約29%。

雲川興業為振樺電第一大股東，原先代表人為雲拓資本，持股比例約為29%，宏碁在本次交易完成後，躍升振樺電最大法人股東。在本次交易之前，振樺電是由雲拓資本代表人鄭傑文及振樺電創辦人家族陳家共治。

宏碁集團目前在工業電腦領域主要由旗下建碁（3046）負責，在成為振樺電最大股東後，由於振樺電身為全球前五大POS品牌廠，宏碁等於大舉拓展POS及KIOSK業務外，且去年帶動振樺電營運大幅成長的半導體AI測試機台獨家業務，宏碁也等於順勢切入此熱門領域。

宏碁表示，將藉此深化AIoT產業布局，擴大B2B發展能量，以及增加未來與振樺電子及其子公司崁入式系統與線上線下整合方案（O2O Solutions）全球相關業務合作之機會。