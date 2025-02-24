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致茂將開法說會 法人估 AI SLT 挹注今年再拚高

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

量測儀器大廠致茂（2360）受惠AI晶片帶動SLT測試，法人預估致茂去年每股稅後純益約12元有機會創次高或有機會超越歷史新高，今年受惠於SLT測試持續成長，可望再挑戰新高。

致茂過往營運高峰為2022年創下的每股稅後純益12.12元，當年年度純益約51.06億元。法人分析，預期致茂持續受惠高階先進封裝測試時間拉長，可望抵銷中國大陸ATE需求放緩的影響。

致茂日前公布2024年第4季合併營收達到新台幣60億元，季增7%，年增20%。已優於法人預估。

致茂受惠半導體先進製程推動相關產品線訂單能見度已達2026年，法人預估致茂持續受惠ASIC與GPU客戶群擴張，也住2025年半導體業務大舉年成長80%超過公司成長表現，並預估半導體營收比重可望衝過四成，成為獲利一大動能。

致茂近年開拓半導體有成，除了客戶之一台積電先前2024年8月13日公布上百家國內外採購機台設備清單已入列，SEMI國際半導體產業協會號召成立的SEMI矽光子產業聯盟也已加入成為業界代表，該聯盟為有實際出貨相關業績貢獻廠商方可加入。

SEMI國際半導體產業協會日前發布預測，2025年先進製程推動廠區建置需求，依據SEMI預估2025年半導體產業將有18座新晶圓廠啟建，包括三座8吋和十五座12吋晶圓廠，其中大部分廠房可望於2026年至2027年間開始運營量產。晶片大廠積極擴大先進製程產能（7奈米及以下），年增長率將超車業界、來到16%，至2025年每月產能將增加30萬片，達220萬片。

半導體 致茂

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