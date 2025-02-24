致茂將開法說會 法人估 AI SLT 挹注今年再拚高
量測儀器大廠致茂（2360）受惠AI晶片帶動SLT測試，法人預估致茂去年每股稅後純益約12元有機會創次高或有機會超越歷史新高，今年受惠於SLT測試持續成長，可望再挑戰新高。
致茂過往營運高峰為2022年創下的每股稅後純益12.12元，當年年度純益約51.06億元。法人分析，預期致茂持續受惠高階先進封裝測試時間拉長，可望抵銷中國大陸ATE需求放緩的影響。
致茂日前公布2024年第4季合併營收達到新台幣60億元，季增7%，年增20%。已優於法人預估。
致茂受惠半導體先進製程推動相關產品線訂單能見度已達2026年，法人預估致茂持續受惠ASIC與GPU客戶群擴張，也住2025年半導體業務大舉年成長80%超過公司成長表現，並預估半導體營收比重可望衝過四成，成為獲利一大動能。
致茂近年開拓半導體有成，除了客戶之一台積電先前2024年8月13日公布上百家國內外採購機台設備清單已入列，SEMI國際半導體產業協會號召成立的SEMI矽光子產業聯盟也已加入成為業界代表，該聯盟為有實際出貨相關業績貢獻廠商方可加入。
SEMI國際半導體產業協會日前發布預測，2025年先進製程推動廠區建置需求，依據SEMI預估2025年半導體產業將有18座新晶圓廠啟建，包括三座8吋和十五座12吋晶圓廠，其中大部分廠房可望於2026年至2027年間開始運營量產。晶片大廠積極擴大先進製程產能（7奈米及以下），年增長率將超車業界、來到16%，至2025年每月產能將增加30萬片，達220萬片。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言