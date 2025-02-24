新漢子公司創博將在 GTC 秀 AI 機器人技術 不畏處置飆漲停

新漢（8234）在機器人題材延燒下，即使遭到處置，約每5分鐘撮合一次，24日盤中仍衝上漲停105.5元，寫下2007年7月以來的新高，成為機器人股的領漲指標之一，彬台（3379）、高鋒（4510）同樣飆上漲停板，華晶科（3059）、永彰（4523）一度亮燈漲停。

MWC 2025、台北國際工具機展、輝達（NVIDIA）GTC大會將在3月登場，其中一個共同的大熱門就是機器人，在國際大廠輝達、特斯拉、Meta、蘋果等競相投入，加上展覽的推波助瀾，機器人股持續熱燒，成為盤面上的焦點。

2025年台北國際工具機展將在3月3日至8日登場，今年首度將「AI與機器人」列入核心主題，機器人議題持續發燒；MWC 2025預計3月3日至6日登場，今年主題為「Converge・Connect・Create（融合、連接、創造）」，將展出最新技術、產品及解決方案，涵蓋5G、6G、AI、物聯網、智慧城市、AR、VR、機器人、無人機等。

輝達（NVIDIA）年度盛會GTC大會將在美西時間3月17日至21日登場，輝達在人形機器人領域提供完整的生態系，預期3月GTC將會提出人形機器人生態系的進一度規劃後產品更新。

工業電腦大廠新漢今年鎖定AI機器人的生態系布局、及安控AI視覺產品市場的拓展，看好今年營運可逐季向上，今年訂單目前看來審慎樂觀，預期今年全年業績將有望雙位數成長。

新漢旗下子公司創博專注開發泛用運動控制與機器人控制產品，打造各類機器人模組化應用，機器人相關業務目前服務歐系客戶，今年將拓展美國機器人市場；新漢2022年以AI車載解決方案成為輝達NPN合作夥伴，2024年起創博陸續針對輝達Jetson平台開發機器人產品，將在GTC大會發表AI機器人控制架構，鎖定北美潛力市場。

新漢由股價持續上漲遭到處置，約每5分鐘撮合一次，24日以平盤96元開出後往上拉升，盤中衝上漲停105.5元， 為2007年7月以來的新高點；新漢飆出17年7個月的新高，成為機器人股重要領漲指標。

高鋒也衝上漲停59.9元鎖死，排隊買單超過1.5萬張，盤中成交量逾6萬張，居個股成交量冠軍，股價創2000年4月以來、近25年新高；彬台衝上漲停73.4元鎖死，追價買單超過5,500張，創2012年3月以來的高點。

華晶科開低走高，一度衝上漲停45元，盤中漲幅逾9%；永章也一度衝達漲停38.65元，盤中漲幅逾3%；慶騰盤中上漲逾9%，全球傳動上漲逾7%，維田上漲逾4%。