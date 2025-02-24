緯創3利多撐腰！獲外資單周大買逾5萬張 董座將露面引關注
代工大廠緯創（3231）近年積極布局發展AI領域，並成功拿下AI三巨頭（輝達、AMD、Intel）的代工訂單，帶動整體漲勢飆升，而緯創21日早盤以116.5元開高走高，盤中獲買盤大舉搶進，助股價一度大漲至118元，而三大法人上周也一致轉買，其中外資更是連續5個交易日維持買超，總計單周買超達5萬697張，位列上周市場買超排行的第三名。而24日董事會除將審議去年財報，董事長林憲銘也將在傍晚親自召開法說會、釋出最新展望，吸引外界關注。
緯創因通吃三巨頭的龐大訂單，而被外界視為AI伺服器市場的「最大贏家」。而團隊面對源源不斷的伺服器訂單，自去年以來也已啟動多次的擴產計劃，而目前包括湖口、竹北、墨西哥等地都陸續有新產能開出。而集團先前砸重金在竹北地區，最新打造的「AI智慧園區」暨全球營運總部，則預計在今年首季完工。而外界也看好緯創今年受到「AI伺服器出貨勁揚、新竹新廠落成、電動車商機」等三大利多的大力加持，整體業務表現有望持續向上。
對此，緯創總經理林建勳則坦言，「團隊一直致力於在多個領域建立強大的全球專利組合，包括人工智慧、5G以及伺服器等，藉由全面且具有競爭力的專利組合，保護我們開發的所有技術、設計和發明，並維護客戶及供應商的權益，緯創專利的整體品質和價值亦逐年提升」。而法人也看好緯創在擺脫去年的缺料、疫情等陰霾，今年受惠AI巨浪激勵，帶動營收表現大幅成長，因此看好今年走勢續揚，全年營運將大幅成長。
據悉，緯創從過去的Hopper系列以來，就一直在為輝達H100 AI伺服器供應/打造「基板」，而到了目前最新的Blackwell系列，團隊所接到的訂單範圍，則又進一步的擴大，取得GB200「整機櫃」的訂單，而這也代表緯創的AI伺服器業務，已正式從「L6基版」拓大至「整機櫃組裝」，十分驚人。而目前緯創在整機組裝方面的客戶，則包含Dell、HP及Cisco，市場預期，隨著緯創出貨逐漸放量之下，營運表現有望同步向上提升。而董事長林憲銘將於24日晚間攜手總經理林建勳及經營團隊親上火線，召開法說會說明最新市況發展，吸引外界關注。
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