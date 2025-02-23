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擷發科年營收上看三倍

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

擷發科（7796）去年業績成長近倍，董事長楊健盟表示，依照目前掌握訂單，今年表現有機會成長一倍至1.5倍，再看後續訂單增加情形，內部目標是成長二至三倍。

擷發去年12月登錄興櫃；2024年合併營收6,739萬元，年增94.5％，今年1月業績1,451萬元，月增489％，年增229％。

擷發目前旗下有兩大產品線，在ASIC設計服務方面，楊健盟強調，同業大多以IC設計的後段APR工程為主，拿到的IC規格大致已定，擷發卻是以前段工程為主，客戶會與其討論所需的產品規格，牽涉到上層的演算法，期望最終IC能符合客戶的需求與期待。

擷發具備AI軟體服務平台，楊健盟指出，AI時代需要軟硬體整合，公司先前幫美系大廠設計AI晶片，累積很多AI硬體的知識，並自行開發軟體平台。他認為，擷發重新定義設計服務公司，因應AI發展趨勢，提供全方位的AI晶片解決方案。

楊健盟說，擷發的方案在CES展時，示範一個平台可實現運行十個AI模型，讓參觀者驚豔，如果換做其他廠商方案，可能需要四、五套平台才能運作，顯示出該公司的方案能將晶片效能極致化，協助客戶降低成本。

AI IC設計

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