大樹登陸 營運添動能

藥局股王大樹（6469）近日在山東濟南的藥局已啟動試營運，3月可望正式開幕，為大樹首家大陸據點，市場看好，法人認為，台灣藥局王登陸題材，有望為該公司營運再添新動能。

大樹正式進軍中國大陸市場，首家門市「大樹漱玉」近期現身濟南，近日已開始試營運。該門市由大樹與當地連鎖藥局「漱玉平民大藥房」合作開設，市場關注雙方的戰略布局及後續展店計畫。不過，對此，大樹藥局未回應，僅表示待3月召開法說會，會具體說明。

大樹21日早盤股價強勁，在追價買盤推升下，股價一度攻頂來到177元，創三個多月來新高價，上周五股價收172.5元，上漲11.5元，漲幅逾7%，成交量放大到3,500張左右。

從「大樹漱玉」的招牌來看，從視覺設計到品牌名稱，均展現雙方合作痕跡。「大樹漱玉」的招牌以大樹的綠色為主，下方融和「漱玉平民大藥房」招牌的黃色，同時藥局名稱採用雙方品牌名，並標註孕嬰健康選貨店。

據了解，該門市將主打多元化綜合藥局模式，產品涵蓋OTC藥品、健康生活用品、營養保健品、孕嬰用品及醫療器材等，鎖定當地消費市場的廣泛需求。