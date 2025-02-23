快訊

烏克蘭設定今年結束戰爭 路透稱澤倫斯基願為和平放棄總統

大樹登陸 營運添動能

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
大樹藥局。 圖／聯合報系資料照片
大樹藥局。 圖／聯合報系資料照片

藥局股王大樹（6469）近日在山東濟南的藥局已啟動試營運，3月可望正式開幕，為大樹首家大陸據點，市場看好，法人認為，台灣藥局王登陸題材，有望為該公司營運再添新動能。

大樹正式進軍中國大陸市場，首家門市「大樹漱玉」近期現身濟南，近日已開始試營運。該門市由大樹與當地連鎖藥局「漱玉平民大藥房」合作開設，市場關注雙方的戰略布局及後續展店計畫。不過，對此，大樹藥局未回應，僅表示待3月召開法說會，會具體說明。

大樹21日早盤股價強勁，在追價買盤推升下，股價一度攻頂來到177元，創三個多月來新高價，上周五股價收172.5元，上漲11.5元，漲幅逾7%，成交量放大到3,500張左右。

從「大樹漱玉」的招牌來看，從視覺設計到品牌名稱，均展現雙方合作痕跡。「大樹漱玉」的招牌以大樹的綠色為主，下方融和「漱玉平民大藥房」招牌的黃色，同時藥局名稱採用雙方品牌名，並標註孕嬰健康選貨店。

據了解，該門市將主打多元化綜合藥局模式，產品涵蓋OTC藥品、健康生活用品、營養保健品、孕嬰用品及醫療器材等，鎖定當地消費市場的廣泛需求。

法說會

延伸閱讀

21家生技業 本周發布財報

五熊報喜！曬「懷胎7周」孕肚照：我要當媽媽了！

喉嚨痛吃「枇杷膏」沒用？藥局、超商販售效果不同 藥師曝辨別方法

刷醫保可買華為手表？ 廣州、深圳多家藥局斷貨

相關新聞

大樹登陸 營運添動能

藥局股王大樹（6469）近日在山東濟南的藥局已啟動試營運，3月可望正式開幕，為大樹首家大陸據點，市場看好，法人認為，台灣...

擷發科年營收上看三倍

擷發科（7796）去年業績成長近倍，董事長楊健盟表示，依照目前掌握訂單，今年表現有機會成長一倍至1.5倍，再看後續訂單增...

本周3家上櫃掛牌 威力德生醫、榮田、印能科技

本周有三家公司包括威力德生醫（7713）、榮田（7709），以及印能科技（7734）分別於2月24日、25日、26日上櫃...

台半1月 EPS 0.16元

二極體廠台半（5425）近期股價達注意標準，昨（21）日應主管機關要求公告相關財務數字。今年1月營收14.33億元，年增...

新盛力1月 EPS 0.67元 事欣科0.04元

電池模組廠新盛力（4931）因股票達公布注意資訊標準，昨（21）日公布今年1月營收2.04億元、年減17%，稅後純益4,...

普萊德2024年 EPS 8.61元 站高崗

網通品牌「PLANET」普萊德（6263）公布2024年每股稅後純益達8.61元，創歷史新高，普萊德表示，擴大布局AI、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。