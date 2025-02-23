公司治理評鑑 下月宣導

「2025年度公司治理評鑑宣導會」即將登場，為使上櫃公司深入瞭解2025年度（第12屆）公司治理評鑑指標之重要修正內容，及公司治理相關法規與ESG資訊揭露趨勢，櫃買中心協同證交所自3月4日起至13日，分別在台北、新竹、台中及高雄共舉辦六場次實體宣導會。

櫃買中心說，本次宣導內容計有「2025年度公司治理評鑑介紹暨評分指南與範例說明」、「公司治理相關規章近期修正內容說明」及「ESG資訊揭露與近期推動措施介紹」及「IR議合服務平台介紹」等四項主題，其中2025年度評鑑指標修正方向主要配合主管機關「上市櫃公司永續發展行動方案（2023年）」、「打造臺灣成為亞洲資產管理中心」及轉型ESG評鑑規劃，並參酌國際永續發展趨勢，修正重點包含如下。

一、新增「制定提升企業價值具體措施」指標，鼓勵上櫃公司董事會訂定並揭露「提升企業價值計畫」，增進與投資人溝通；二、鼓勵公司重視氣候變遷議題，並強化溫室氣體等揭露情形，新增「揭露過去一年溫室氣體範疇三類別及年排放量」、「制定環境管理制度」、「制定能源管理計畫」及「導入內部碳定價」指標。

三、推動公司對員工職涯發展創造良好環境及建立與員工定期溝通對話管道，新增「制定提升員工職涯能力之員工培訓發展計畫」及「定期進行員工滿意度調查」指標；為鼓勵公司重視消費者權益保護，新增「制定個人資料保護政策」及「制定保護消費者或客戶權益政策及申訴程序」指標；四、為強化永續相關功能性委員會職能，新增「設置董事會層級之永續發展委員會」指標。

公司治理評鑑自2014年實施以來，逐年受到上市上櫃公司重視，櫃買中心為引導公司持續加強ESG資訊揭露及永續轉型，將持續參考國際評鑑機構推動環境及社會面向趨勢，逐步增加環境及社會相關評鑑指標與權重，循序漸進於2026年轉型為ESG評鑑。