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AI應用發展加速「邊緣運算成主力」 高盛點讚4台廠受惠

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

高盛於最新出具的報告中表示，AI相關應用的研發進程將加速，並帶動高規格消費性電子產品的需求走強，邊緣運算及遊戲等相關題材成為市場焦點。同時AWS/Google的新一代ASIC AI伺服器的需求擴大，相關供應鏈有望因此受惠，其中點讚金像電（2368）、台光電（2383）、台燿（6274）、台達電（2308）維持「買進」的評等。

在ASIC AI部分，高盛指出，目前ASIC AI 伺服器主要採用最高階CCL，其 PCB/CCL需求2025年將成長至約7.5億美元/16億美元以上，並且在Deepseek 推出之後，AI 伺服器硬體需求的不確定性風險相當高，因此，ASIC AI伺服器供需由雲端服務業者（CSP）與最終客戶直接決定，相對而言供過於求的風險較小。

高盛指出，RTX遊戲GPU能夠作為訓練Deepseek模型的關鍵運算 IC，意味著 RTX GPU關鍵零組件供應商將有可能迎來更強勁的需求增長，特別是在關稅與運算 IC 出口管制的擔憂之下。因此，對於中國雲端服務業者（CSP）而言，使用RTX GPU來訓練 Deepseek 模型將是一項合理解決方案。

邊緣運算方面，高盛指出金像電將是主要受益者，做為高階PC與智慧型手機的關鍵主板CCL/PCB材料供應商，於高階 PC/智慧型手機的HDI CCL市場佔比將超過70%，因此，AI應用的導入帶動邊緣裝置規格提升，金像電在 HDI CCL 相關業務的需求有機會穩健成長。

而遊戲方面，高盛認為景碩（3189）的受惠程度最高，其中主要由於遊戲GPU載板的升級幅度可觀，輝達RTX-50系列相較RTX-40系列，在 ABF 載板使用量上提升超過60%，而景碩在遊戲產業的營收比重較高，後續有望因此受惠。

AI 伺服器 台光電 台燿 台達電 金像電 雲端服務 高盛

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