AI應用發展加速「邊緣運算成主力」 高盛點讚4台廠受惠
高盛於最新出具的報告中表示，AI相關應用的研發進程將加速，並帶動高規格消費性電子產品的需求走強，邊緣運算及遊戲等相關題材成為市場焦點。同時AWS/Google的新一代ASIC AI伺服器的需求擴大，相關供應鏈有望因此受惠，其中點讚金像電（2368）、台光電（2383）、台燿（6274）、台達電（2308）維持「買進」的評等。
在ASIC AI部分，高盛指出，目前ASIC AI 伺服器主要採用最高階CCL，其 PCB/CCL需求2025年將成長至約7.5億美元/16億美元以上，並且在Deepseek 推出之後，AI 伺服器硬體需求的不確定性風險相當高，因此，ASIC AI伺服器供需由雲端服務業者（CSP）與最終客戶直接決定，相對而言供過於求的風險較小。
高盛指出，RTX遊戲GPU能夠作為訓練Deepseek模型的關鍵運算 IC，意味著 RTX GPU關鍵零組件供應商將有可能迎來更強勁的需求增長，特別是在關稅與運算 IC 出口管制的擔憂之下。因此，對於中國雲端服務業者（CSP）而言，使用RTX GPU來訓練 Deepseek 模型將是一項合理解決方案。
邊緣運算方面，高盛指出金像電將是主要受益者，做為高階PC與智慧型手機的關鍵主板CCL/PCB材料供應商，於高階 PC/智慧型手機的HDI CCL市場佔比將超過70%，因此，AI應用的導入帶動邊緣裝置規格提升，金像電在 HDI CCL 相關業務的需求有機會穩健成長。
而遊戲方面，高盛認為景碩（3189）的受惠程度最高，其中主要由於遊戲GPU載板的升級幅度可觀，輝達RTX-50系列相較RTX-40系列，在 ABF 載板使用量上提升超過60%，而景碩在遊戲產業的營收比重較高，後續有望因此受惠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言