全民權證／胡連 挑價內外20%

胡連（6279）受惠銷售市場多元化，且中國大陸市場成長力道佳。法人指出，胡連積極拓展非大陸區業務，歐美市場品新客戶效益持續發酵，將成長高雙位數；亞太地區也將落底回溫，印尼新廠稼動率有望提升。

法人機構表示，美國汽車市場約50%來自本主製造，進口汽車中，一半來自墨西哥和加拿大，另外來自日本、南韓、德國等地，課徵關稅將使美國市場新車價格上揚。

法人說，大陸去年燃油車市場銷售不如預期，但新能源車及出口銷量成長20%以上，近期新能源車內銷滲透率增已達45%至50%。投資人可買進價內外20%、距到期日90天以上權證。（群益金鼎證券提供）

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