全民權證／智邦 選逾三個月

法人看好智邦（2345）第1季營運淡季不淡，持續受惠AI加速卡與交換器需求增加；2025年AI相關營收持續成長，儘管北美客戶將尋求智邦以外的第二供應商，但智邦仍為高階產品供應商，而較舊款AI相關產品及SmartNIC等中低階產品交由其他供應商生產，預期客戶導入第二供應商反而有利於智邦產品組合轉佳。

智邦400GbE交換器出貨穩定，800G產品出貨將逐季成長。智邦未來將受惠於1.6TbE交換器升級趨勢。而伺服器機櫃相關產品方面，目前仍小量試產。

權證發行商建議，看好智邦後市表現的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上權證。（凱基證券提供）

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