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亞力、華城 認購聚光

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
亞力電機。 聯合報系資料照
亞力電機。 聯合報系資料照

隨著人工智慧（AI）帶動電力基礎建設新增需求，以及汰舊換新的需求，市場看好亞力（1514）、華城（1519）等台灣廠商營運，推升重電族群近期股價齊揚。

為滿足美國在AI領域迅速增長的電力需求，並確保美國保持領先地位，美國總統川普14日簽署行政命令，成立「國家能源主導委員會」（NEDC）。川普表示，AI工廠所需電力預計將是當前需求的兩倍，NEDC將協調聯邦機構的能源政策，簡化能源許可、生產和分配流程，以加快能源開發速度。

美國能源部2024年10月宣布，將在2025年第1季和2026年下半年開始建設新的輸電系統，以滿足2030年的需求。

根據美國能源部預測，2025到2035年間，美國的跨區域送電網絡容量將增長超過100%，這將推動變壓器需求以每年6%至7%的速度增長，連帶相關線纜需求也可望增加。

亞力電機原已除受惠台電強韌電網計畫、綠能產業等需求強勁，目前在手訂單維持百億元，在AI科技爆發，用電需求量大增，可望帶動配電設備，未來有望再迎一波營運高峰。

亞力指出，除台電、半導體外，下一波的重點會放在搶攻AI商機，因AI高效率運算需要更多電能，需要更多變電所的GIS及變壓器予以保護及變壓，將帶給重電業另一波商機。

亞力2024年第3季稅後純益1.51億元，年減5.4％，每股純益0.57元；累計2024年前三季稅後純益5.75億元，年增24.3％，每股純益2.19元，前三季獲利創歷史同期新高。

華城在變壓器領域的優勢使其受惠於全球電力需求成長，2024全年營收突破200億元，年增45.35%。展望未來，目前華城手中訂單已超過300億元，並開始承接2027年至2028年的訂單，預估2025年營收年增幅可達到30%，金額將挑戰250億元歷史新高。

權證發行商表示，投資人如看好亞力、華城的投資機會，可挑選價內外15%以內、90天期以上的中長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情。

AI 美國

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