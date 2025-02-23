油電車走紅 和泰車受惠

2025年車市氛圍轉趨保守，業內預期，兼具環保優勢且沒有里程焦慮的「油電車」逆勢崛起成為車市主角。其中，和泰車（2207）2024年油電車銷量逾4.8萬輛，占油電車的41%，預期今年油電車需求持續增溫，和泰車將成最大受惠者。

油電車在2023年占整體市場約20%，2024年一口氣躍增至26%，業界認為隨著電動車的需求減緩，油電車正快速成長，再加上愈來愈多品牌加入油電車款，今年有機會衝上三成，成為車市的主流產品。

依據監理所的掛牌數字，2023油電車總掛牌數9.98萬台，約占整體市場20.9%，2024年進一步創下新高達到119,084台，已占總市場的26%。在電動車逐年升溫下，油電車市場需求不減反增，顯示油電車在里程焦慮的議題上更具優勢，新車售價以及二手車行情部分都讓消費者更安心，在電動車成長趨緩下，油電車的發展更被看好。

和泰車的油電車款銷售最可觀，旗下油電車的銷售約占市場的四成，其中Lexus的UX300h銷售表現最好，2024年售出3,928輛，油電車占Lexus品牌達到51.7%，超過半數，比起前一年的41.7%一口氣增加十個百分點。

車廠指出，電動車的需求較以往遲緩，業界推出電動車的速度也將放緩，反而是主打油電混合的增程車款需求增溫。在環保議題下，進口車品牌強攻電動車產品，雙B、特斯拉、保時捷各擁戰場，Volvo本周將發表電動小車EX 30競逐。