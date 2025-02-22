台積電領軍上攻 台股周線收紅 下周留意輝達財報公布

加權指數2月21日上漲242點，收在23,730點，漲幅1.0%，成交量約4,002億元。籌碼面部分，三大法人買超172.8億元，其中外資期貨淨空單增加722口至25,255口，現貨買超178.8億元，自營商買超42.0億元，投信賣超48.0億元，而且已經連四日賣超。本周上漲577點，漲幅2.4%，周線收紅。

永豐期貨指出，周四沃爾瑪公布財測不理想引發投資人對美國經濟前景擔憂，十年美債殖利率下跌至4.51%，美股四大指數也受承壓。台股周五早盤沒受美股影響，而台積電企圖站回1,100元帶領其他權值股向上進攻，而較無表現突出的熱門股大多都早盤強勢十點過後出現漲點收斂的狀況。

不過，周五美股四大指數收黑，又以費半指數下跌3.2%最重，恐不利下周一台股走勢。目前格局觀察仍為大區間震盪，而近期台股已多次來到高點，須留意近期重大事件發生，如美中財長的通話以及下周輝達財報的公布，還有下周G20財長與央行行長會議。