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富邦媒擬發13.3元股利

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

台灣最大線上零售業者富邦媒（8454）昨（21）日召開董事會，公布2024年財報與股利政策。去年電商市場成長趨緩及總體經濟環境不確定性，富邦媒全年合併營收達1,125.6億元，創歷史新高，年增3%，營業利益達43億元，年減約1.8%，歸屬母公司業主稅後純益34.5億元也年減4.9%，每股純益（EPS）13.69元。

富邦媒董事會決議通過擬配發去年每股13.3元，包含盈餘配息每股12.3元，以法定盈餘公積配發現金每股0.5元，資本公積配股0.5元，配發率達97.15%，展現穩健財務結構與股東回報能力，將於5月27日提交股東會決議。

根據富邦媒公布數字，去年第4季營收334.76億元，季增31%，年增1.9%，仍為歷史新高；營業利益14.38億元，季增75%，年增4%，歸屬母公司業主稅後純益11.1億元，季增85%，年減5%；第4季每股純益4.40元。

富邦媒指出，去年整體零售業成長放緩，momo關鍵用戶指標持續成長，第4季關鍵指標仍表現亮眼，月活躍用戶數年增6%，季活躍用戶數年增11%，創近七季來最高增幅，在顧客拓展、購買頻率與客戶留存的策略奏效。

應對市場變化，momo持續深化平台電商與零售媒體網路（RMN）與「mo店+」等新事業，積極強化競爭力與營運韌性。

富邦媒 股東會

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