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川湖：第1季營運不淡

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

伺服器導軌廠川湖（2059）昨（21）日舉行法說會，執行副總王俊強表示，川湖在輝達（NVIDIA）GB200伺服器市占率非常高，GB300又會增加電力層與電容層的新產品，第1季淡季不淡，第2季希望緩步成長或持平，下半年GB200與GB300都會出貨，今年正面發展。

他強調，針對GB200、GB300出貨傳言不斷，但川湖產線一直很忙，且正在開發2026與2027年創新產品，現在很多產品都AI化，包括手機筆電桌機等，整體算力持續成長，尤其北美四大雲端服務供應商（CSP）投入2,000億到3,000億美元，每家CSP收入來源都是AI，明年還是正向發展，有很大成長。

目前產能不是問題，2026年會有美國德州休士頓廠加入，規劃美國將占整體產能20%，未來還會到歐洲設廠。

川湖擁通用型伺服器、GPU伺服器、ASIC伺服器等完整產品線，王俊強表示，在GB200滲透率很高，至於GB300則新增電源層與電容層的導軌，是川湖的新機會。對GB200延遲出貨傳言，對川湖影響不大，成長率與能見度看起來都正常。

針對機器人等新應用，王俊強表示，會往物聯網（IoT）介面發展，一直在研發產品，成功了會對外說明，川湖有2萬個產品，會盡力做好。

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