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川湖法說會／GB200市占率高、GB300增加新品 看好到2027年

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

伺服器導軌廠川湖（2059）21日舉行法說會，該公司執行副總王俊強表示，川湖在輝達（NVIDIA）GB200伺服器的市占率非常高，GB300又會增加電力層與電容層的新產品，今年第1季淡季不淡，隨著下半年GB200與GB300都會加入之下，今年將是正面發展，尤其川湖已經在開發2026與2027年的創新產品，因此，未來仍是正向發展。

針對2025年展望，以及許多GB200傳言？他說，從2023到2024年傳言一直存在，不管是GB200與GB300，對川湖沒有影響，我們的工廠很忙，如火如荼，1月營收還創歷史新高，第1季會有不錯的表現，希望第1季淡季不淡，事實上也是淡季不淡，第2季希望緩步成長或持平，下半年GB300與GB200都開始了，今年穩定成長，愈小不易。

他強調，川湖正在開發2026與2027年的創新產品，現在很多東西都AI化，包括手機筆電桌機等，整體算力持續成長，尤其北美四大雲端服務供應商（CSP）投入2,000億到3,000億美元，資料中心都不夠用了，每家CSP的收入來源都是這塊，因此，明年還是很大成長，川湖在這樣的趨勢上，不會寂寞。

川湖去年第4季稼動率85到90%，透過增加人力，稼動率最高可達160%，川湖表示，目前產能不是問題，2026年將會有美國德州休士頓廠加入，規劃美國將占整體產能的20%，未來還會到歐洲設廠，但目前還沒有詳細計畫。川湖2024年廚具滑軌占營收比重17%，其他主要是伺服器導軌。

川湖擁通用型伺服器、GPU伺服器、ASIC伺服器等完整產品線，他表示，該公司在GB200的滲透率很高，至於GB300則新增了電源層與電容層的導軌，這對川湖都是新機會，該公司與輝達一直都有很好的合作關係。

針對機器人等新應用？他說，川湖是機構元件廠，是利用機構做對的行業，做武器也可以，該公司會往物聯網（IOT）介面發展，未來就是這些元素，都一直在研發產品，等到做成功了再對外說明，川湖就是分散事業，但不花很多錢，川湖有兩萬個產品，盡力做好，並分享給股東。

至於GB200是否延遲出貨？他說，我們這邊沒有感覺，影響不大，成長率與能見度看起來都正常，應該是GB200客戶在等GB300，客戶要用新的東西，例如本來要3,000台，後來改成1,500台，另外的1,500台挪到GB300，「我認為這不是問題」。

伺服器

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