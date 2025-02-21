群電EPS 估連三年逾8元

電源大廠群電（6412）昨（21）日公告將於3月3日召開董事會，公布去年財報，法人預期，群電去年獲利有望創新高，連三年每股純益（EPS）賺逾8元水準。預估去年有望配發6元股息，依昨天收盤價131元估計，現金殖利率約4.6%。

群電昨天不回應法人預估的財務數字，至於股利仍依董事會決議為主。群電今年以來獲外資法法人回補買超力挺，股價穩健向上，累計今年以來外資買超1,429張，外資持股比11.48%。

因應AI、雲端運算產業需求，據了解，群電的AI伺服器電源主要與ODM、EMS大廠配合設計及認證，去年下半年已陸續通過驗證並開始出貨，公司持續開拓更高瓦數及系統等級機種，也陸續與新客戶洽談中。

群電1月營收26.95億元，年減2.9%，月減17.5%，主因農曆春節長假影響工作天數所致。

公司表示，今年農曆過年落在1月，因基期不同，1月營收較去年同期略減。產品組合方面，雖然傳統筆電進入淡季，但是上月來自High power／伺服器電源和智慧低碳解決方案都有雙位數年增表現，成營運主要動能。

展望後市，公司看好2月起營收可望自谷底逐月回升，尤其是配備NVIDIA新世代RTX50系列GPU的電競筆電即將上市，有望帶動高階電競筆電電源新一波升級需求，公司預期，本季營收有機會小幅年增，將是全年谷底。

法人指出，今年群電主要成長動能來自伺服器及智慧建築等應用，其中，伺服器在美系客戶訂單挹注下，年增逾三成，智慧建築也有逾三成的動能，全年營收有望逐季增長，本季營收有機會優於去年同期，全年營收及獲利年增近一成，營收重返400億元大關，獲利將續創新高。