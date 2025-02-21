力成派息7元 配發率77%
封測大廠力成（6239）昨（21）日董事會決議股利分派，每股擬配發現金股利7元，配發率達77%，以昨日收盤價133元計算，隱含現金殖利率達5.26%。
力成先前1月營收50.6億元，月減9.42%、年減17.2%，是近24個月以來低點。展望今年，力成表示，第1季因客戶持續去化庫存與中國大陸經濟仍在低檔，預期將是低點，之後逐步向上，加上新技術開發效益顯現，全年營運回升。
細分各業務，記憶體業務在今年第1季為景氣循環低點，DRAM封測需求續降，預期第2季在客戶給予較顯著的訂單後，有比較明顯的復甦。
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