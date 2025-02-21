台郡：力求2025年全年轉盈
台郡（6269）昨（21）日召開法說會釋出展望，擺脫去年營運谷底，2025年力求轉虧為盈，2025年開展AI傳輸技術整合與行動裝置產品線調整方針，預期2026年營運將回到2021-2022年表現，2026年來自AI伺服器相關應用業績可望翻倍。
台郡近年處於轉型陣痛期，2024年營運陷入虧損，台郡昨日公布去年財報，第4季單季淨損5.92億元，每股淨損1.83元，全年累計淨損8.26億元，較前一年轉為虧損，累計2024年每股淨損2.56元。
台郡說明，2024年應對市場產能過剩，將資源轉為開發先進技術，2025年可望優於2024年，2026年營運完全恢復2021-2022年表現。
台郡提到，成長動能來自開發AI傳輸技術整合，配合主力客戶新品出貨，2025年下半年產能利用率提升。
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