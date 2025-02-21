宏碁深化 AIoT 布局！擬砸34.48億元 取得振華電全部特別股
品牌大廠宏碁（2353）董事會於21日決議，繼2023年12月透過投資間接取得10.8%振樺電子（8114）特別股以來，再度斥資不超過新台幣34.48億元，取得富逸投資股份有限公司25.648%及Embed ded City Limited（ECL） 100%普通股；完成交易後將間接承擔富逸投資及ECL子公司雲川興業股份有限公司之全部資產及負債。
本次交易宏碁將間接取得雲川興業100%股份以及雲川興業持有振樺電子股份有限公司（8114）之100%特別股（占其已發行普通股及特別股股份總數約29.0%），藉此深化AIo T產業布局，擴大B2B發展能量，以及增加未來與振樺電子及其子公司崁入式系統與線上線下整合方案（O2O Solutions）全球相關業務合作之機會。
宏碁相當認同振樺之場景定義智能設備（SDA）商業模式，該模式獨特之處在於除品牌通路外，核心夥伴及直接客戶是場域運營商的核心軟體部門及第三方智能軟體開發商（AIoT ISV）。SDA模式下，振樺電子及其子公司除了協同設計整合之外，負責所有的供應鏈、生產、物流、布署以及後續的維運服務。
未來宏碁之全球布局及子公司En finit ec與海柏特服務網路將有機會協助振樺SDA模式之國際拓展。宏碁將藉由其規模及經驗，與主導振樺轉型的云拓資本及創辦家族繼續合作，並以集團資源為後盾支持振樺邁向永續發展的願景。
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