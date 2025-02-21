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事欣科公布近期自結財務數字 1月EPS達0.04元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠事欣科（4916）因近期股價飆漲，達公布交易資訊標準，故21日公布近期自結財務數字，今年元月歸屬母公司業主淨利年增144.71%，單月每股純益（EPS）為0.04元。去年全年EPS達0.03元。

事欣科本波漲勢自2月17日開始，20日雖小幅回檔，但今日再度以漲停作收，股價收在51.4元、上漲4.6元，累計近五日股價大漲35.8%。

事欣科公布今年元月營收2.76億元、年減7.28%，稅前淨利900萬元、年增1,049.79%，歸屬母公司業主淨利300萬元、年增144.71%，單月EPS為0.04元。

事欣科同步公布去年第4季及全年自結數，第4季營收8.11億元、年減8.51%，稅前淨利7,400萬元、年增316.62%，歸屬母公司業主淨利6,700萬元、年增267.92%，單季每股純益為0.69元。

累計事欣科去年全年營收為35.73億元，稅前淨利5,900萬元，歸屬母公司業主淨利300萬元，全年EPS達0.03元。

EPS 事欣科

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