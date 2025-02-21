台郡：2025年力求轉虧為盈 2026年AI伺服器業績翻倍

台郡（6269）21日召開法說會釋出展望，台郡提到，2025年力求轉虧為盈，2024年營運為谷底，2025年開展AI傳輸技術整合與行動裝置產品線調整方針，預期將在2026年營運完全恢復2021-2022年表現，2026年預期AI伺服器相關應用業績可望翻倍。

台郡近年營運在轉型陣痛期，2024年營運陷入虧損，台郡去年第4季每股虧損1.83元，累計2024年虧損2.56元，台郡2024年資本支出5.71億元。

台郡說明，2024年應對市場產能過剩而專注資源在先進技術開發，2025年預計可望優於2024年，將在2026年營運完全恢復2021-2022年表現。

成長動能方面，台郡提到，除了開展AI傳輸技術整合，亦配合主力客戶的新品推出，看待2025年下半年產能利用率提升因手機業務量較2024年同期顯著提升，若以規格片數來看約估計從2-4片至2026年再翻倍拉升2-3片。

AI傳輸技術整合方面，台郡提到，公司轉型重點之一，過往布局5G高頻技術因美中貿易戰尚未大幅採用，而公司並專注在高速運算之後的資料傳輸應用，公司並將AI伺服器歸類於雲端運算應用，應對空間微縮與散熱不足等挑戰，公司提出對應的MPI與LCP軟板整合解決方案取代傳統傳輸方式，此部分已獲得AI客戶採用出貨，後續預期不僅感測在系統之間的傳輸商機在空間節省，預期AI伺服器營收占比2025年為高個位數百分比，2026年至少可翻倍成長。