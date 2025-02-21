快訊

經典賽／扛二棒、DH沒嚇到 陳重羽喊話林佳緯：我們後面有傑憲

傳產老闆遭詐45億…隱餐飲董座羈押禁見 女共犯羅佩雯也押了

交通部拍板通過！台鐵票價可漲26.8% 最快這時間送政院核定

台郡：2025年力求轉虧為盈 2026年AI伺服器業績翻倍

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台郡財務長熊雅士。記者尹慧中攝影
台郡財務長熊雅士。記者尹慧中攝影

台郡（6269）21日召開法說會釋出展望，台郡提到，2025年力求轉虧為盈，2024年營運為谷底，2025年開展AI傳輸技術整合與行動裝置產品線調整方針，預期將在2026年營運完全恢復2021-2022年表現，2026年預期AI伺服器相關應用業績可望翻倍。

台郡近年營運在轉型陣痛期，2024年營運陷入虧損，台郡去年第4季每股虧損1.83元，累計2024年虧損2.56元，台郡2024年資本支出5.71億元。

台郡說明，2024年應對市場產能過剩而專注資源在先進技術開發，2025年預計可望優於2024年，將在2026年營運完全恢復2021-2022年表現。

成長動能方面，台郡提到，除了開展AI傳輸技術整合，亦配合主力客戶的新品推出，看待2025年下半年產能利用率提升因手機業務量較2024年同期顯著提升，若以規格片數來看約估計從2-4片至2026年再翻倍拉升2-3片。

AI傳輸技術整合方面，台郡提到，公司轉型重點之一，過往布局5G高頻技術因美中貿易戰尚未大幅採用，而公司並專注在高速運算之後的資料傳輸應用，公司並將AI伺服器歸類於雲端運算應用，應對空間微縮與散熱不足等挑戰，公司提出對應的MPI與LCP軟板整合解決方案取代傳統傳輸方式，此部分已獲得AI客戶採用出貨，後續預期不僅感測在系統之間的傳輸商機在空間節省，預期AI伺服器營收占比2025年為高個位數百分比，2026年至少可翻倍成長。

AI 台郡

延伸閱讀

朱立倫：AI戰先解決缺電 轉型非碳家園是趨勢

企業最愛哪種人才？2025年五大熱門職業大公開

賓士2025年利潤恐探低點

2025年電競監視器面板出貨成長趨緩 LCD面板年增約5%

相關新聞

宏碁深化 AIoT 布局！擬砸34.48億元 取得振華電全部特別股

品牌大廠宏碁（2353）董事會於21日決議，繼2023年12月透過投資間接取得10.8%振樺電子（8114）特別股以來，...

台積電穩軍心 台股盤中漲逾200點突破23700點

台股今天反彈開高，權值股台積電回神，推升電子股表現，重電能源族群續強，運動休閒類股獲買單敲進，加權指數盤中漲勢擴大至逾2...

遠傳配息3.56元 六年高點

遠傳電信（4904）昨（20）日舉行線上法說，公布2024年每股稅後純益3.56元，每股配發3.56元現金股利，盈餘分配...

昇陽半積極擴產

昇陽半導體（8028）今年營運看增，推升近期股價帶量大漲，近六個交易日漲幅已逾41%，昨（20）日收在171.5元的歷史...

偉訓雙引擎點火 第1季不看淡

機殼與電源廠偉訓（3032）受惠輝達（NVIDIA）50系列顯示卡上市，電源供應商品牌客戶拉貨動能積極，加上自有電競品牌...

凌華推新品 攻邊緣AI

隨著自動化／工控市場需求回溫，工業電腦廠凌華（6166）營運轉趨樂觀，今年首季營收力拚持平上季，全年在邊緣AI專案及工控...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。