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智原2024年每股賺4.04元 首季營收倍數季增

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
智原總經理王國雍。圖／智原提供
智原總經理王國雍。圖／智原提供

特殊應用IC（ASIC）設計服務暨矽智財供應商智原，今日公布2024年第4季財報，單季歸屬於母公司業主純益為2.4億元，每股純益0.91元。

2024年全年合併營收為新台幣110.6億元，年減8%，毛利率為45.7%，全年歸屬於母公司業主之稅後淨利為新台幣10.4億元，基本每股盈餘為新台幣4.04元。

回顧去年第4季，智原表示，受到量產營收成長帶動，整體營收季增2%，年增5%，達29.5億元，其中，IP營收季減1%，年增27%，達4.4億元，委託設計服務（NRE）受到部分設計案認列時程遞延影響季減49%，年增11%，達3.3億元，量產收入在先進封裝設計案挹注下較上季成長22%，達到21.8億元。毛利率受到產品組合影響較上季下滑3.6個百分點至42.8%，去年第4季歸屬母公司業主純益為2.4億元，每股純益0.91元。

智原表示，2024年無論在製程技術、研發資源或夥伴合作上都有很大進展，透過策略投資及併購擴大營業範疇及潛在市場，帶來新的商機並快速累積先進製程及先進封裝委託設計案。現在的核心業務已由IP及成熟製程快速拓展為六個項目，新增項目包括先進製程、2.5D封裝、3D封裝及晶片實體設計服務 。展望第1季，在先進封裝量產及委託設計營收帶動下，合併營收可望較上季大幅躍升成長倍數以上。隨著AI應用的多元化，將為ASIC市場帶來更多機會。

營收

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