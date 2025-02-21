受惠 DeepSeek 效應、法人回補助攻 華碩700元穩了？

華碩（2357）受惠DeepSeek效應可望帶動AI PC及顯卡業務增加，股價自蛇年開紅盤當日以1.1萬餘張大量衝漲近7%、收高在649元，一舉飛過5日線、10日線後，即一路向上墊高，本周多頭進入700元關卡挑戰賽，連3日進進出出後，21日適逢台股大盤強漲逾200點、電腦設備族群氣勢亦不弱，加上三大法人20日聯手回補逾千張，華碩股價開高在697元後，盤中更一度攀上713元，收盤能否順利攻克700元關卡值得關注。

華碩近來加速AI產品線布局，產品涵蓋AI伺服器、AI PC、AI手機，以及IPC相關產品等，產品線完整，隨著AI應用爆發，相關產品貢獻可望進一步提升。法人則指出，DeepSeek可望帶動AI PC及顯卡出貨量，同時擁有AI PC及顯卡業務的華碩、微星（2377）等後市值得關注。

此外，高盛證券日前出具外資圈首篇有關衛星產業的報告指出，隨著軍用、民用通訊的需求激增，使低軌衛星（LEO）成為科技業新顯學，也點名華碩有望在未來數年加入LEO供應鏈。

華碩2024年前三季營收4,331.64億元，稅前淨利388.28億元，基本每股盈餘40.06元；全年營收5,859.62億元，年增21.49%。2025年1月營收377.47億元，月減20.38%、年增2.95%。

籌碼面上，三大法人20日聯手回補華碩1,075張；本周以來則買超1,632張，包括外資買超865張、投信買超766張、自營商則小買1張。