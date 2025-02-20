兆勤總座 蔡明見接任
合勤控（3704）旗下兆勤科技啟動接班，公告新任總經理蔡明見。兆勤科技將掌握中小企業數位轉型商機，加速全球市場布局。
合勤控旗下有品牌廠合勤科技及兆勤科技，盟創負責設計製造。兆勤自2019年從合勤科技分拆成立，專注於中小企業網通市場，以自有品牌Zyxel Networks及Nebula雲端網路管理平台和資安解決方案為主。
合勤控去年集團累計合併營收259.7億元，年減14.5%，兆勤累計營收32.27億元，年增21.3%。
新任總經理蔡明見在合勤集團擁有19年的經歷，曾在Gateway事業總處、管理中心、全球人資處及營運支援中心等多個關鍵策略營運與產品管理單位擔任要職，在品牌經營、市場開拓及客戶體驗累積豐富專業經驗，並帶領跨部門、跨文化團隊實現業務目標，兆勤科技表示，這些經驗將為兆勤科技未來的發展奠定堅實基礎。
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