凌華推新品 攻邊緣AI

隨著自動化／工控市場需求回溫，工業電腦廠凌華（6166）營運轉趨樂觀，今年首季營收力拚持平上季，全年在邊緣AI專案及工控市場回溫下，看好今年營收、獲利表現將優於去年。續布局邊緣AI市場，凌華近日推出「OSM-MTK510」IPC模組，可進行即時決策並管理複雜的資料處理，可望為今年營運增添新動能。

凌華持續布局邊緣AI市場，OSM-MTK510整合了AI加速器（NPU），以極高效率簡化機器學習任務，可支援大型數據收集和計算型AI任務的高效處理和可靠儲存。

針對邊緣智慧產品線，凌華財務長鄒大智先前指出，AI產品線布局完整，市場效益符合預期，尤其邊緣智慧應用約占所有Design-Win的四成左右。

凌華因基期較高，加上農曆春節工作天數減少影響，今年1月營收降至6.58億元，月減55.4%、年增3.08%。