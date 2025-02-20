快訊

「今日林岱樺，明日陳亭妃」耳語在綠營擴散… 非賴系想上位恐被清算

鋒面掠過冷氣團南下…今愈晚愈溼冷 下周二起回暖超過月底

川普政府對台態度未釐清…學者憂心：台灣「棋子化」愈來愈明顯

凌華推新品 攻邊緣AI

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

隨著自動化／工控市場需求回溫，工業電腦廠凌華（6166）營運轉趨樂觀，今年首季營收力拚持平上季，全年在邊緣AI專案及工控市場回溫下，看好今年營收、獲利表現將優於去年。續布局邊緣AI市場，凌華近日推出「OSM-MTK510」IPC模組，可進行即時決策並管理複雜的資料處理，可望為今年營運增添新動能。

凌華持續布局邊緣AI市場，OSM-MTK510整合了AI加速器（NPU），以極高效率簡化機器學習任務，可支援大型數據收集和計算型AI任務的高效處理和可靠儲存。

針對邊緣智慧產品線，凌華財務長鄒大智先前指出，AI產品線布局完整，市場效益符合預期，尤其邊緣智慧應用約占所有Design-Win的四成左右。

凌華因基期較高，加上農曆春節工作天數減少影響，今年1月營收降至6.58億元，月減55.4%、年增3.08%。

AI 凌華 布局

延伸閱讀

陸軍將領異動 建中畢業阿帕契飛官、首位士兵將軍皆晉升中將

工程領域諾貝爾獎！黃仁勳等七位AI巨擘獲獎 三大機器學習突破是關鍵

智邦目標價 大摩喊850元

大摩看智邦：ASIC加速器未來看旺 目標價850元

相關新聞

遠傳配息3.56元 六年高點

遠傳電信（4904）昨（20）日舉行線上法說，公布2024年每股稅後純益3.56元，每股配發3.56元現金股利，盈餘分配...

昇陽半積極擴產

昇陽半導體（8028）今年營運看增，推升近期股價帶量大漲，近六個交易日漲幅已逾41%，昨（20）日收在171.5元的歷史...

偉訓雙引擎點火 第1季不看淡

機殼與電源廠偉訓（3032）受惠輝達（NVIDIA）50系列顯示卡上市，電源供應商品牌客戶拉貨動能積極，加上自有電競品牌...

凌華推新品 攻邊緣AI

隨著自動化／工控市場需求回溫，工業電腦廠凌華（6166）營運轉趨樂觀，今年首季營收力拚持平上季，全年在邊緣AI專案及工控...

兆勤總座 蔡明見接任

合勤控（3704）旗下兆勤科技啟動接班，公告新任總經理蔡明見。兆勤科技將掌握中小企業數位轉型商機，加速全球市場布局。

環科榮譽董座歐正明辭世

電源供應器廠環隆科技（2413）昨（20）日公告，榮譽董事長暨董事歐正明辭世，享年81歲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。