偉訓雙引擎點火 第1季不看淡

機殼與電源廠偉訓（3032）受惠輝達（NVIDIA）50系列顯示卡上市，電源供應商品牌客戶拉貨動能積極，加上自有電競品牌COUGAR整體表現成長，兩大成長引擎點火，本季營運不看淡，力拚改寫同期新高。

偉訓昨（20）日不回應法人預估的財務數字。偉訊昨天股價收91.8元，上漲0.1元，外資法人反手買超。偉訓今年1月營收8.37億元，月增28.6%、年增4%，為2021年3月以來最佳。

輝達RTX 50系列顯示卡推出，推升電源升級需求，偉訓來自電競電源訂單能見度已看到4月，電競自有品牌COUGAR全方位產品線布局，從PC硬體零組件、周邊設備至創作者市場產品，直接觸及終端市場。

因應AI熱潮，在AI伺服器機櫃業務方面，偉訓積極開發非輝達訂單，積極開發雲端服務供應商（CSP）相關市場業務，供應高階AI系統散熱專用水冷機櫃。其中，21吋與19吋AI水冷機櫃產品已完成Manifold與CDU整合，能為AI高瓦數系統提供更全面散熱解決方案，並獲美商大廠測試通過。