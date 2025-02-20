遠傳配息3.56元 六年高點

遠傳電信（4904）昨（20）日舉行線上法說，公布2024年每股稅後純益3.56元，每股配發3.56元現金股利，盈餘分配創六年來新高。2025年營收目標為1,083.3億元，再創歷史新高，每股稅後純益預估3.63元。

遠傳總經理井琪指出，2024年營收及EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）均創歷史新高，遠亞合併綜效超越目標，合併首年即貢獻EBITDA 42億元，達成雙位數的盈餘成長，帶動稅後純益創近18年來新高，每股稅後純益（EPS）創近11年來新高，營收、獲利年增率均為業界之冠。

遠傳去年營收首次突破千億元大關，每股稅後純益3.56元，財測達成率達115%，遠傳董事會通過盈餘分配案，每股配發3.56元現金股利，盈較2023年每股配發3.25元，成長9.5%。遠傳昨日下跌0.1元，收87.9元，現金殖利率4.05%。

遠傳董事會通過2025年財測，合併總營收目標1,083.3億元，年增3.5%，再創歷史新高，稅後純益131億元，每股稅後純益3.63元，年增率2%，今年資本支出為83億元，其中5億元為去年第延至今年付款，維持低水位。

井琪指出，預計於年底完成原亞太電信用戶轉移，將極大化合併規模綜效，並深化行動服務營收成長動能，加速「遠傳心生活」APP平台變現、拓展數位服務版圖；積極運用AI強化自主開發解決方案，推動智慧資通訊業務成長，對內以AI提升自動化與生產力。

遠傳表示，去年合併亞太，帶動超過六成原亞太高資費用戶移轉至遠傳，推升平均帳單（ARPU）成長，5G月租型用戶滲透率突破43%，並拓展個人用戶數位服務、優化智慧資通訊方案，去年新經濟獲利年增19%，企業客戶貢獻約57%，個人客戶約43%。

企業客戶部分，遠傳指出，衝刺永續智慧城市、智慧醫療、數位轉型、電信系統整合四大領域，去年智慧資通訊服務營收創歷史新高，合約金額達雙位數成長，智慧資通訊解決方案與雲端業務的營收、獲利年成長率分別為15%、30%，子公司博弘雲端、數聯資安的EBITDA年成長率分別高達34%、47%，成績亮眼。

在個人用戶方面，遠傳表示，friDa營收與獲利年成長率均為15%；遠傳守護網服務表現優異，營收與獲利年成長率分別為293%、1,877%；手機保險與帳單代收的營收、獲利年成長率均為10%，挹注新經濟穩定成長。