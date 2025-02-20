采鈺法說會／估首季季減少雙位數 資本支出估上看9000萬美元

采鈺（6789）20日召開法說會，公司提到，2025年第一季財務展望為影像感測器市場穩定、微型光學元件因客戶供應鏈調整需求減少，本季工作天數少與前一季基期高，估計季減少雙位數百分比，年對年保持穩定，公司毛利受產品組合銷售等因素影響，毛利率與營業淨利率均季減。

公司提到，2024年資本支出3700萬美元六成投入製造，其餘為廠務設施機台維護，2025年資本支出7000萬至9000萬美元提升製程技術與購買設備等。

采鈺董事長暨總經理關欣說，首季手機零組件淡季，農曆新年因素與市場需求季減，不過年對年穩定，2025年上半年仍預期手機市場受惠AI與邊緣預算帶動，加上終端新品摺疊機推陳出新以及大陸市場補貼有助市場動能使手機CIS延續動能，車用CIS受惠電動車升級每台車感測器以及平價電動車增加CIS需求，不過MOE部分產品則需求減少。

關欣說，對2025年上半年CIS與產能利用率維持穩定MOE則看客戶需求調整，兩大產品線互有消長，下半年則預期步入旺季營運逐步增強。預期車用CIS成長可能高於手機，公司全年產能維持不變，主要因應客戶需求往高階產品投入。

回顧2024年，關欣說，手機市場溫和復甦2024年CIS產品銷售比市場更明顯成長，車用與安防也在歷經庫存調整後恢復需求，使2024年營收創下歷史新高，並將龍潭廠充分利用帶動獲利轉強。

未來研發進展，關欣說，影像感測器針對手機應用主流前進5000萬與上億高畫質需求需搭配小尺寸像素微縮，公司有機會在小尺寸CIS獲得普遍採用。至於奈米光柱結構設計超穎透鏡(Metalens)攜手台積（2330）開發更高階CIS應用，重點在開發微型光學元件應用於手機感測技術延伸與AI智慧眼鏡與光通訊運算等，並觀察AI智慧眼鏡應用公司的光學半導體製程在該領域符合近眼舒適與輕巧，公司積極投入鏡片上光波導技術開發以及虛實整合應用。