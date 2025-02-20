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采鈺法說會／去年第4季 EPS 1.76元 優於2023年同期

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

采鈺（6789）20日公布2024年第4季營運績效報告。該季營收為新台幣26億8仟9百萬元，營業利益為新台幣6億3仟萬元，本期淨利為新台幣5億5仟7百萬元，單季每股稅後純益（EPS）為新台幣1.76元，雖低於2024年第3季1.82元但仍優於2023年第4季僅0.11元。

采鈺說明，該季營收為新台幣26億8仟9百萬元，與前季相較減少2%，與前一年度同期比較則增加43%。該季毛利率33.9%，較前季減少2.2個百分點，且較前一年度同期增加22.4個百分點。營業利益率23.4%，較前季減少1.8個百分點，且較前一年度同期增加23.6個百分點。淨利率為20.7%，較前季減少0.2個百分點，且較前一年度同期增加19個百分點。

采鈺提到，2024年第4季主要營收貢獻來自影像感測器及微型光學元件。

采鈺提到，2024年第4季營業活動淨現金流入金額為新台幣13億7仟2百萬元，主要來自本期獲利及不影響現金流之折舊費用。投資活動淨現金流出金額為新台幣3億2百萬元，主要用於取得不動產、廠房及設備。籌資活動淨現金流出金額為新台幣6億7仟3百萬元，主係本期償還長期借款所致。

新台幣 采鈺

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