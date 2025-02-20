快訊

才刪台獨相關表述 美國務院再刪「中華人民共和國」改用這詞取代

新進展！墜海勇鷹找到了 軍方證實已訊號定位「將和時間賽跑打撈」

台壽理賠人員詐保！金管會重罰720萬 相關失職人員也慘了

川湖財報／去年獲利創新高、大賺6個股本 配發股利32.2元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

伺服器滑軌廠川湖（2059）20日公布去年財報，全年稅後純益大增127.66%，每股純益（EPS）為64.59元，大賺6個股本，且營收、毛利率、營益率及稅後純益皆寫下新高紀錄。此外，川湖公告股利政策，配發現金股利32.2元，創下新高紀錄，以川湖今日收盤價1,875元計算，殖利率約達1.72%。

川湖2024年營收101.29億元、年增75.76%，毛利率69.12%、年增7.84個百分點，營益率60.23%、年增10.11個百分點，稅後純益61.56億元、年增127.66%，每股純益為64.59元，遠優於前一年度的28.38元，川湖2024年營收、毛利率、營益率及稅後純益皆寫下新高紀錄。

此外，川湖公告2024年度股利政策，配發現金股利32.2元，遠優於前一年度的14.19元，創下新高紀錄，以川湖今日收盤價1875元計算，殖利率約達1.72%；另，川湖將於6月27日召開股東會。

川湖今年開春以來股價表現強勢，自2月5日起持續上漲，連續上漲12天，波段漲幅近四成。今日股價收在1,875元，上漲5元、漲幅0.27%。

川湖今年元月營收12.33億元，月增9.89%、年增88.2%，續創單月歷史新高紀錄。

川湖將於明（21）日召開法說會，釋出今年度展望，法人預估，川湖本季有機會持續增長，續創單季營收新高紀錄。

營收

延伸閱讀

法人爭相吃貨的優質飆股

外資力挺優選股 抗跌領漲…聯發科、日月光等吸引法人敲進

金控股藏金礦！1月份EPS出爐 達人分析優缺點：富邦金、國泰金最有競爭力

全民權證／川湖 優選逾200天

相關新聞

飛捷放量衝歷史第二高價、波段漲幅近9成 受資金轉進IPC族群激勵

工業電腦廠飛捷（6206）專注於零售領域，以POS機為主，受惠零售業市況率先回溫，加上工控市況回溫，股價自農曆年後開紅盤...

晶圓大廠忙擴產 昇陽半逆勢創高

昇陽半導體（8028）受惠全球晶圓大廠海外擴產，營運後市看好，三大法人已連續6個交易日買超逾3萬張，20日無懼台積電（2...

聯發科 2025年有望賺逾七股本

聯發科去年大賺超過六個股本，每股純益66.92元，為歷史第三高，法人看好今年有望回到賺逾七股本的榮景。由於員工分紅總額大...

鼎元2024年EPS 0.21元 進擊三領域

鼎元（2426）昨（19）日公告去年第4季稅後淨損6,311萬元，每股淨損0.21元，較去年第3季由盈轉虧，並較前年同期...

元晶、茂迪 拚日本訂單

元晶（6443）、茂迪強攻日本商機，昨（19）日宣布參加東京國際太陽能展，兩家公司均派出總座親自率隊參展，大秀台灣太陽能...

美超微滿血復活再獲市場青睞 麗臺成隱藏版贏家

美超微客戶訂單有望大回籠，再度成為市場追捧寵兒，今年來股價大漲83.1%，躍居今年標普500指數中表現最佳的成分股。台股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。