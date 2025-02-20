川湖財報／去年獲利創新高、大賺6個股本 配發股利32.2元
伺服器滑軌廠川湖（2059）20日公布去年財報，全年稅後純益大增127.66%，每股純益（EPS）為64.59元，大賺6個股本，且營收、毛利率、營益率及稅後純益皆寫下新高紀錄。此外，川湖公告股利政策，配發現金股利32.2元，創下新高紀錄，以川湖今日收盤價1,875元計算，殖利率約達1.72%。
川湖2024年營收101.29億元、年增75.76%，毛利率69.12%、年增7.84個百分點，營益率60.23%、年增10.11個百分點，稅後純益61.56億元、年增127.66%，每股純益為64.59元，遠優於前一年度的28.38元，川湖2024年營收、毛利率、營益率及稅後純益皆寫下新高紀錄。
此外，川湖公告2024年度股利政策，配發現金股利32.2元，遠優於前一年度的14.19元，創下新高紀錄，以川湖今日收盤價1875元計算，殖利率約達1.72%；另，川湖將於6月27日召開股東會。
川湖今年開春以來股價表現強勢，自2月5日起持續上漲，連續上漲12天，波段漲幅近四成。今日股價收在1,875元，上漲5元、漲幅0.27%。
川湖今年元月營收12.33億元，月增9.89%、年增88.2%，續創單月歷史新高紀錄。
川湖將於明（21）日召開法說會，釋出今年度展望，法人預估，川湖本季有機會持續增長，續創單季營收新高紀錄。
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