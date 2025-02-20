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飛捷放量衝歷史第二高價、波段漲幅近9成 受資金轉進IPC族群激勵

經濟日報／ 本報記者／台北即時報導
工業電腦廠飛捷（6206）專注於零售領域，以POS機為主，受惠零售業市況率先回溫，加上工控市況回溫，股價自農曆年後開紅盤以來一路向上揚升，波段漲幅已逼近9成，20日盤初一度衝上176元、改寫歷史第二高價，且離最高價僅1元之遙。聯合報系資料照
工業電腦廠飛捷（6206）專注於零售領域，以POS機為主，受惠零售業市況率先回溫，加上工控市況回溫，股價自農曆年後開紅盤以來一路向上揚升，波段漲幅已逼近9成，20日盤初一度衝上176元、改寫歷史第二高價，且離最高價僅1元之遙。聯合報系資料照

工業電腦飛捷（6206）專注於零售領域，以POS機為主，受惠零售業市況率先回溫，加上工控市況回溫，股價自農曆年後開紅盤以來一路向上揚升，波段漲幅已逼近9成，20日盤初一度衝上176元、改寫歷史第二高價，且離最高價僅1元之遙，惟外資連5日賣超、加上台股早盤偏空，股價也數度翻黑陷入震盪整理，所幸承接買盤積極進場，近午成交量已較19日全日放大約3倍，推升股價重回高檔、維持逾2%漲幅表現。

飛捷因近期股價飆漲，達公布財務資訊標準，2月11日公布2024年12月淨利為1.28億元、年增219%，EPS為0.89元。飛捷2024年受惠零售業市況率先回溫，全年營收達46.06億元、年增32%，旗下Berry AI已透過其開發AI軟體服務打入全球連鎖速食業者，推升毛利率表現，在產業不景氣中，繳出亮眼的成績，法人表示，隨著智慧零售市場需求持續，看好今年餐飲訂單動能向上，加上工控市況回溫，飛捷全年營收將力拚雙位數成長。

法人指出，大陸AI模組DeepSeek等低成本、高效能AI模型推出，市場預期邊緣AI相關應用可望加速成長，引爆AI邊緣運算商機，再加上輝達GTC大會及馬斯克推出號稱世界最強的Grok 3模型等產業面利多陸續釋出，吸引資金轉進工業電腦（IPC）族群，也激勵飛捷股價持續向歷史高價挺進。

AI 工業電腦 營收 飛捷

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