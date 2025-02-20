晶圓大廠忙擴產 昇陽半逆勢創高

昇陽半導體（8028）受惠全球晶圓大廠海外擴產，營運後市看好，三大法人已連續6個交易日買超逾3萬張，20日無懼台積電（2330）回測季線空壓，股價續漲逾5%、再創新高，劍指180元大關。法人指出，昇陽半導體受惠全球晶圓大廠海外擴產，尤其台積電美國廠進度提前，帶動再生晶圓需求攀升，營運後市可期。

昇陽半導體為台積電進攻CoWoS先進製程上的合作夥伴，其2024年第4季合併營收首度突破10億元大關創單季新高，全年營收35.51億元、年增6.73％，連4年創新高；稅前淨利約5.59億元、年增近六成，稅後淨利約4.92億元、年增達57.7％，雙雙改寫歷史紀錄，每股盈餘達2.85元、登上近10年高。2025年1月營收達3.6億，年增46.4％，淨利7,400萬元，年增1.24倍，每股淨利0.43元，法人預期，受惠新產能挹注，昇陽半導體首季業績可望不受工作天數較少影響，持續刷新單季紀錄。

另，昇陽半導體也加快擴產計劃，多次上修產能規模，預估2025年資本支出達35.25億元，全年產能目標上修至逾80萬片，較原先規劃的進度提前，朝全球再生晶圓龍頭地位邁進。此外，昇陽半導體積極耕耘晶背供電製程所利用的承載晶圓產品，正進行驗證中，預估2026年下半大客戶先進製程量產後，可望逐步爭取相關訂單。

籌碼面上，三大法人已連續6個交易日買超達3萬432張，其中外資買超2萬6,659張；累計金蛇年開紅盤以來，三大法人也買超達2萬8,326張，包括外資買超2萬4,538張，期間僅2個交易日小幅調節，其餘皆買，整體呈現正向操作。