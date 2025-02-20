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聯發科 2025年有望賺逾七股本

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

聯發科（2454）去年大賺超過六個股本，每股純益66.92元，為歷史第三高，法人看好今年有望回到賺逾七股本的榮景。由於員工分紅總額大致與獲利連動，獲利提升，員工分紅也連帶增加。

聯發科曾在2021年與2022年兩年都風光賺進超過七個股本，2022年每股純益更達74.59元的歷史高點。

手機晶片撐起聯發科營收獲利的半壁江山，去年手機旗艦晶片營收高達雙倍成長、貢獻約20億美元的營收。

聯發科執行長蔡力行日前提到，智慧手機受惠中國大陸補貼政策需求，以及因應全球關稅不確定性，客戶對電視、Wi-Fi、平板、Chromeboook應用的拉貨需求，本季營收將有優於季節性的成長，估計將季增2％至10％。

在手機晶片業務之外，聯發科也評估，今年WiFi 7相關營收可望成長逾一倍，車用營收則將逐季成長。

令外界更為注意的亮點是，聯發科正擴大掌握龐大的AI商機。蔡力行估計，AI加速器ASIC業務有望從2026年起貢獻逾10億美元年營收。

蔡力行強調，無所不在的AI趨勢將持續帶來更多的市場機會，近期發布的DeepSeek R1就代表業界更高效地訓練AI模型，以及如Llama及其他開源模型持續發展，相關趨勢將加快AI普及化腳步。

智慧手機 營收 聯發科

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