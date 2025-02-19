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美超微滿血復活再獲市場青睞 麗臺成隱藏版贏家

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
美超微客戶訂單有望大回籠，再度成為市場追捧寵兒。（路透）
美超微客戶訂單有望大回籠，再度成為市場追捧寵兒。（路透）

超微客戶訂單有望大回籠，再度成為市場追捧寵兒，今年來股價大漲83.1%，躍居今年標普500指數中表現最佳的成分股。台股中，麗臺（2465）與美超微執行長梁見後家族關係深厚，梁見後手足並認購麗臺私募，躍居最大股東，先前麗臺被美超微財報風暴掃到，隨美超微滿血復活，麗臺也將一掃陰霾，成為隱藏版受惠台廠。

麗臺是泛美超微集團概念股。2023年10月辦理私募，大訊科技、肯微認購麗臺2,500萬股私募股票，以麗臺增資後股本計算，持股比率約30%，躍居最大股東。大訊科技董事長梁見發，以及肯微董事長梁見達，都是美超微董事長梁見後的手足。

大訊供應伺服器機殼與機箱，肯微供電源供應器，三兄弟長期以垂直整合的模式發展全球伺服器市場，麗臺獲入股後，成為泛美超微成員。

麗臺也在去年12月公告，總經理由原展訊精密總經理梁傳杰擔任，麗臺董事長盧崑山專任董事長，免兼任總經理，主要目的是落實公司治理，明確劃分董事長及總經理職責。

梁傳杰是梁見發長子，他接任麗臺總經理之後，使得麗臺與美超微的合作關係更進一步。盧崑山說，「我們會充分溝通，並進行組織整理，」梁傳杰雖然年輕，但很有一套，他也在向梁學習，彼此個性互補，期望2025年有更好的成果。

盧崑山之前表示，2025年將以AI解決方案、工作站、伺服器、繪圖卡與智慧醫療等為業績成長主要動能，其中，智慧醫療2025年業績將倍數成長，全年力拚轉盈。

麗臺目前產品包括AI解決方案、工作站、伺服器、繪圖卡與智慧醫療等，其中，繪圖卡占營收比重20%到30%，以中國大陸市場為主。盧崑山說，隨著輝達發布新一代RTX 50系列顯卡，將同步帶動該公司繪圖卡業務持續成長。

至於AI解決方案，他說，麗臺透過自行研發的AIDMS系統（AI Development Management System）協助客戶導入AI 應用，已獲得英業達（2356）、晶碩（6491）及魚塭業者青睞，毛利高，但目前營收占比仍低，AI解決方案軟體一套19萬美元，一年之後每一年還要付維持費用，需求很大，但是每一個案子要求不太一樣，2025年將有幾十套專案，日本市場也開始打開，主要是透過日本有代理商進入。

AI 董事長 超微

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