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鼎元2024年EPS 0.21元 進擊三領域

經濟日報／ 記者籃珮禎╱台北報導

鼎元（2426）昨（19）日公告去年第4季稅後淨損6,311萬元，每股淨損0.21元，較去年第3季由盈轉虧，並較前年同期虧損擴大；2024全年稅後純益6,289萬元，每股純益0.21元。

鼎元表示，去年第4季轉虧，主因提列存貨跌價損失。鼎元並公告，去年度盈餘每股擬發現金股利0.1元，以昨天收盤價23.25元計算，殖利率約0.4%。

展望2025年，鼎元聚焦車用、醫療穿戴裝置，並提升光通訊領域布局，全年營收有信心較去年成長；至於本季成長動能，主要來自感測元件在醫療與穿戴裝置的應用需求，預估全年相關業績年增兩位數以上百分比。

鼎元強調，今年也會調整產品組合，進一步提升整體獲利。

鼎元在工控市場中光源發射端和高壓接收端元件，預計將延續去年增長態勢。伴隨長波長SWIR技術應用日益廣泛，特別是在屏下感測和測距領域，將專注於提升相關領域市占。

光通訊 穿戴裝置

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