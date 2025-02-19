嘉聯益去年虧損4.41元較前年收斂 今年續調整體質

軟板廠商嘉聯益（6153）19日公告財報，去年虧損4.41元，但仍較前年每股虧損6.04元收斂。嘉聯益提到，內部已定調，今年是持續調整體質的一年並持續追求營運改善。

嘉聯益今日公告董事會通過財報，2024年營收72.82億元，歸屬於母公司業主淨損26.03億元，去年並認列資產減損7.9億元，但仍較前一年度資產減損11億多收斂。

嘉聯益今日提到，內部持續精實改善，應對成本、客戶降價壓力，2024年營業淨利與稅後表現仍優於前一年度，內部已定調，今年是持續調整體質的一年。嘉聯益強調，持續追求營運改善。

另外嘉聯益日前辦理現增已收足款，大股東瀚宇博（5469）日前召開重大訊息說明，強調力挺嘉聯益現金增資，總額入股嘉聯益3.7億元，目標持股將增至27.64%。

瀚宇博提到，2月11日董事會決議通過，公司以長期投資為目的，對於嘉聯益現金增資案順利完成，公司除依原持股比例認購增資新股847多萬股，認購金額為1億1,867.8萬元外，並擔任參本次現金增資案之特定人，取得1,803萬股，認購金額為2.5億多元，取得後累積持股嘉聯益約27.64%。